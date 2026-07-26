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Leni Setya Wati
Minggu, 26 Juli 2026 | 23.42 WIB

Soyou Berduka, Agensi Umumkan Penghentian Sementara Aktivitas Sang Penyanyi

soyou (x @capricorn0angel)

 

 
JawaPos.com - Soyou, mantan anggota grup SISTAR, tengah berduka setelah ayahnya meninggal dunia pada usia 70 tahun.
 
Kabar tersebut diumumkan oleh pihak agensi pada 25 Juli, yang juga menyampaikan bahwa Soyou untuk sementara menghentikan seluruh aktivitasnya agar dapat mendampingi keluarga dan menjalani masa berkabung.
 
Dilansir dari soompi, agensi mengonfirmasi kepergian ayah Soyou dan menjelaskan bahwa seluruh prosesi penghormatan terakhir akan berlangsung secara tertutup.
 
Keputusan tersebut diambil sesuai dengan keinginan keluarga yang mengharapkan privasi selama masa duka.
 
Agensi juga meminta pengertian dari para penggemar dan publik agar Soyou memiliki waktu untuk berduka bersama orang-orang terdekatnya.
 
Mereka turut menyampaikan doa dan penghormatan terakhir bagi almarhum, serta mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada sang penyanyi.
 
Hingga saat ini belum ada informasi mengenai kapan Soyou akan kembali melanjutkan aktivitasnya di dunia hiburan. Seluruh jadwal yang telah direncanakan untuk sementara ditunda agar ia dapat fokus mendampingi keluarga.
 
Kabar duka tersebut mengundang simpati dari para penggemar dan rekan-rekan sesama artis yang menyampaikan belasungkawa melalui berbagai platform media sosial.
 
Banyak yang berharap Soyou dan keluarganya diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan ini.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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