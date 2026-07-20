ENHYPEN Bikin Heboh dengan Konsep Iklan Palsu untuk Mini Album 'THE SIN : BLISS"'

sunghoon (x @beliftlab)
JawaPos.com – ENHYPEN menunjukkan kreativitas mereka menjelang comeback dengan mini album kedelapan "THE SIN : BLISS".
Boy band yang beranggotakan Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, dan Ni-ki ini menghadirkan konsep promosi yang tak biasa melalui seri "ENGENE version", berupa iklan-iklan fiktif yang memperluas semesta vampir khas mereka.
Dikutip dari Allkpop, konsep ini diawali dengan promosi "ROUTE", layanan transportasi eksklusif untuk para vampir.
Setelah itu, setiap anggota diperkenalkan sebagai duta dari berbagai perusahaan fiktif yang dirancang khusus untuk kehidupan para makhluk abadi, lengkap dengan foto dan video promosi yang dibuat layaknya iklan profesional.
Jungwon sebagai manajer aset di "MIDNIGHT BANK", bank yang menawarkan layanan keuangan bagi vampir dengan slogan seperti "We plan not in decades, but in centuries" dan "Existing from the beginning to the end."
Konsep ini menggambarkan bagaimana kebutuhan finansial makhluk abadi berbeda dengan manusia biasa, sehingga semakin memperkuat alur cerita album.
Ni-ki curi perhatian lewat iklan "DORMANT", merek kasur berbentuk peti mati yang dirancang khusus untuk vampir.
Produk tersebut diklaim memiliki teknologi peredam cahaya, suara, hingga distribusi tekanan tubuh, lengkap dengan garansi 100 tahun.
Dalam video promosinya, Ni-ki memperlihatkan kemampuan aktingnya dengan memerankan dua karakter berbeda yang menghadirkan sentuhan komedi.
Sunghoon mendapat sorotan saat berubah menjadi dokter gigi profesional untuk "PEARL BITE", merek perawatan gigi yang dikhususkan menjaga taring vampir tetap putih dan tajam.
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