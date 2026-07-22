Sunwoo ENHYPEN Jadi Model Suplemen Vampir di Teaser Unik THE SIN : BLISS

Sunwoo. /Pinkvilla
JawaPos.com – ENHYPEN kembali membuat antusiasme penggemar memanas menjelang comeback mereka.
Dilansir dari The Chosun, grup besutan BELIFT LAB itu secara mengejutkan merilis foto dan film teaser ENGENE ver. edisi Sunwoo untuk mini album kedelapan THE SIN : BLISS melalui media sosial resmi mereka.
Konsep ENGENE ver. mengusung ide kreatif berupa iklan fiktif yang menggambarkan berbagai produk di dunia para vampir.
Pendekatan unik ini sukses menarik perhatian penggemar global karena menghadirkan sisi jenaka sekaligus memperluas semesta vampir yang selama ini menjadi identitas khas ENHYPEN.
Dalam teaser terbaru, Sunwoo tampil sebagai model untuk merek suplemen nutrisi eksklusif vampir bernama NOOMAX.
Produk fiktif tersebut digambarkan mampu mengembalikan energi para vampir yang kehilangan vitalitas akibat terlalu lama tidak mengisap darah.
Dengan senyum cerah dan visual yang segar, Sunwoo berhasil memancarkan pesona yang kontras dengan konsep horor yang diusung.
Awalnya ia tampil lemas dan tak bertenaga, tetapi setelah mengonsumsi satu kapsul NOOMAX, suasana berubah drastis.
Latar yang dipenuhi nuansa merah memperkuat atmosfer mencekam saat Sunwoo memancarkan aura vampir yang dingin dan penuh karisma.
Perubahan ekspresinya menunjukkan kemampuan akting yang semakin matang, melengkapi pesonanya sebagai seorang idola.
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