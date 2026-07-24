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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.57 WIB

Teaser Baru ENHYPEN Curi Perhatian, Jake Usung Konsep Vampir dengan Misi Lindungi Hewan

jake (x @15ARCHIVEz)

 

 
JawaPos.com – ENHYPEN memanaskan antusiasme penggemar menjelang comeback dengan mini album kedelapan THE SIN : BLISS.
 
Dikutip dari The Chosun, BELIFT LAB merilis video dan foto versi Jake melalui akun resmi ENHYPEN, menghadirkan konsep unik yang langsung mencuri perhatian para ENGENE.
 
Teaser tersebut dikemas layaknya sebuah iklan fiktif, memperkenalkan Jake sebagai aktivis vampir pencinta hewan.
 
Dalam semesta imajinatif yang dibangun untuk album ini, ia menjadi bagian dari organisasi perlindungan hewan bernama HAVEN, sebuah merek fiktif yang eksis di dunia para vampir.
 
Konsep tersebut berpadu sempurna dengan citra Jake yang dikenal hangat dan lembut.
 
Jake digambarkan berinteraksi dengan berbagai hewan sambil menjalankan misinya melindungi mereka.
 
Ia bahkan mendirikan kantor kecil di tengah hutan liar dan mematikan lampu demi menjaga kenyamanan kelelawar, menghadirkan sisi jenaka sekaligus menggemaskan yang memperkaya narasi teaser.
 
Suasana humor semakin terasa melalui slogan kreatif seperti "We remain awake even while you rest" dan "Care provided by those who know them best." 
 
Kalimat-kalimat tersebut memperkuat konsep dunia vampir yang diusung ENHYPEN sekaligus memberikan sentuhan segar pada kampanye promosi album terbaru mereka.
 
BELIFT LAB sebelumnya telah memperkenalkan berbagai karakter unik dari masing-masing anggota melalui konsep yang saling terhubung dalam dunia vampir.
 
Kehadiran Jake sebagai aktivis pelindung hewan semakin memperluas semesta fiksi yang dibangun untuk THE SIN : BLISS, sekaligus membuat penggemar semakin penasaran dengan keseluruhan cerita yang akan dihadirkan.
 
Mini album kedelapan ENHYPEN, THE SIN : BLISS, dijadwalkan rilis pada 21 Agustus.
 
Dengan rangkaian teaser yang kreatif dan berbeda dari comeback sebelumnya, ekspektasi terhadap konsep maupun musik baru ENHYPEN terus meningkat menjelang hari perilisan.

Editor: Novia Tri Astuti
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