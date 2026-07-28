Marvel Resmi Mengumumkan Ryan Gosling sebagai Sosok Ghost Rider TerbaruMarvel Resmi Mengumumkan Ryan Gosling sebagai Sosok Ghost Rider

JawaPos.com – Ryan Gosling resmi diperkenalkan sebagai pemeran Ghost Rider terbaru dalam panel Marvel di ajang Comic-Con.

Dilansir dari laman Deadline pada Selasa (28/7), Pengumuman tersebut sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang selama ini beredar mengenai siapa aktor yang akan memerankan karakter ikonis tersebut.

Film Ghost Rider terbaru dijadwalkan tayang pada 2028 sebagai bagian dari proyek besar Marvel Studios.

Dalam proyek tersebut, Gosling kembali bekerja sama dengan sutradara Shawn Levy dan penulis naskah Jonathan Tropper setelah kolaborasi mereka di Star Wars: Starfighter. Film tersebut juga menandai kelanjutan kerja sama Gosling dengan Disney, mengingat Star Wars: Starfighter dijadwalkan tayang pada 28 Mei 2027.

Kehadiran Gosling sebagai Ghost Rider menjadi salah satu pengumuman terbesar Marvel dalam gelaran Comic-Con tahun ini.

Karakter Ghost Rider sebelumnya diperankan oleh Nicolas Cage dalam film Ghost Rider (2007) dan Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011). Kedua film tersebut mengisahkan Johnny Blaze, seorang stuntman sepeda motor yang menjual jiwanya dan berubah menjadi sosok pembalas dendam berkekuatan supranatural.

Kesuksesan dua film terdahulu turut menjadikan karakter Ghost Rider sebagai salah satu tokoh populer dalam semesta Marvel.