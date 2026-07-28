Ryan Gosling Resmi Gabung MCU, Perankan Ghost Rider di Film Baru Marvel

JawaPos.com – Ryan Gosling akhirnya bergabung dengan Marvel Cinematic Universe (MCU). Pengumuman besar tersebut disampaikan langsung oleh Marvel Studios dalam panel Hall H di San Diego Comic-Con 2026, sekaligus mengonfirmasi bahwa Gosling akan memerankan Ghost Rider, karakter ikonik yang telah lama diidamkannya.

Dikutip dari people, Gosling mengaku bahwa Ghost Rider merupakan karakter yang sudah lama ingin ia perankan.

Keinginannya itu kini menjadi kenyataan melalui film solo terbaru Marvel yang akan disutradarai oleh Shawn Levy, sineas di balik kesuksesan Deadpool & Wolverine sekaligus film Star Wars: Starfighter yang juga dibintangi Gosling.

Shawn Levy tak menyembunyikan antusiasmenya bekerja sama kembali dengan sang aktor. Ia memuji dedikasi dan karisma Ryan Gosling, serta menyatakan keyakinannya bahwa Gosling adalah sosok yang tepat untuk menghidupkan Spirit of Vengeance di layar lebar.

Kolaborasi keduanya pun menjadi salah satu pengumuman yang paling mendapat sorotan selama Comic-Con tahun ini.

Kehadiran Gosling sebagai Ghost Rider sekaligus membuka babak baru bagi karakter tersebut di MCU. Sebelumnya, Nicolas Cage memerankan Ghost Rider dalam dua film produksi era sebelum MCU, sementara versi Robbie Reyes sempat muncul dalam serial Agents of S.H.I.E.L.D..

Film baru ini akan menjadi debut resmi Ghost Rider dalam semesta sinematik Marvel Studios.

Meski Marvel belum mengumumkan tanggal rilis pastinya, film Ghost Rider diproyeksikan tayang pada 2028 sebagai bagian dari jajaran proyek besar MCU.

Pengumuman ini menjadi salah satu kejutan terbesar Marvel Studios di Comic-Con, bersamaan dengan pengungkapan berbagai proyek lain yang akan memperluas semesta superhero mereka dalam beberapa tahun mendatang.