Ruben Onsu Beberkan Penyebab Anak-anaknya Tidak Suka Kepada Dirinya

Presenter Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu)
JawaPos.com - Ruben Onsu mengungkap alasan penyebab hubungannya dengan anak-anak menjadi renggang. Presenter berusia 42 tahun merasa buah hatinya 'dicekoki' informasi yang salah tentang dirinya.
Ruben Onsu menyampaikan curhatnya di unggahan media sosial. Dia menilai pandangan anak-anak berubah terhadap dirinya diduga para anak menerima informasi setiap hari hanya berasal dari satu pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Ruben sebagai tanggapan atas pernyataan pengacara Sarwendah terkait anak-anaknya berpotensi tidak menyukai dirinya. Pria yang baru mualaf itu mengaku memahami reaksi anak-anaknya yang tidak suka kepada dirinya.
Menurut dia, anak-anak akan membentuk penilaian berdasarkan cerita atau informasi yang diterima setiap hari. Karena itu, Ruben menilai apabila informasi yang diberikan hanya menampilkan sisi negatif tentang dirinya, maka hal tersebut dapat memengaruhi cara pandang anak-anak terhadap sang ayah.
"Wajar apabila pada akhirnya reaksi anak saya bisa seperti yang Bapak sampaikan. Karena apa yang mereka ketahui setiap harinya mungkin hanya berasal dari satu sisi," kata Ruben Onsu.
"Jika informasi yang diberikan adalah hal-hal baik, maka yang tertanam juga akan baik. Namun jika yang diterima adalah informasi yang kurang baik, tentu akan memengaruhi pandangan mereka juga. Sampai di sini saya harap Bapak bisa memahami maksud saya," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ruben juga meminta agar posisinya sebagai seorang ayah dipahami. Ia mengaku sedih melihat bagaimana dirinya dipandang kurang baik oleh anak-anak di tengah konflik yang masih berlangsung.
"Mohon dilihat kembali bagaimana posisi saya sebagai seorang ayah di mata anak saya saat ini," katanya.
Ruben menegaskan bahwa berbagai pernyataan yang disampaikannya ke publik bukan bertujuan untuk menyerang atau memojokkan mantan istrinya, Sarwendah. Ia mengatakan, langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan penjelasan sekaligus meluruskan situasi yang, menurutnya, berkembang sudah tidak sesuai dengan fakta akibat pernyataan negatif dari Sarwendah.
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