Minta Ayah Mendiang Mirna Kenali Dirinya, Jessica Wongso: Main Sama Saya Seminggu Aja

JawaPos.com - Jessica Kumala Wongso kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembunuh Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida yang terjadi pada 2016 silam. Meski demikian, Jessica mengaku memahami perasaan ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, yang selama ini masih meyakini dirinya sebagai pelaku pembunuhan putrinya.

Dalam wawancara di kanal YouTube Mereka Berbicara, Jessica Wongso mengatakan tidak memiliki niatan untuk memperpanjang konflik dengan keluarga Mirna. Sebaliknya, ia justru berharap suatu hari nanti Edi Darmawan dapat melihat persoalan tersebut dari sudut pandang yang berbeda dan tidak lagi menyimpan kebencian terhadap dirinya.

Jessica mengatakan, apabila suatu saat bertemu dengan ayah Mirna, hal pertama yang akan ia sampaikan adalah mengucapkan belasungkawa atas kepergian putrinya yang juga sahabatnya. Menurut Jessica, kehilangan anak kandung merupakan duka yang sangat berat bagi setiap orang tua.

"Pertama-tama saya mengucapkan berduka cita atas meninggalnya Mirna karena kehilangan seorang anggota keluarga. Kehilangan anak kandung itu sangat menyakitkan ya. Saya mengerti itu," ujar Jessica Wongso.

Meski memiliki keinginan agar persepsi Edi Darmawan dapat berubah, Jessica Wongso mengaku hingga kini belum pernah memikirkan untuk mengatur pertemuan secara khusus. Saat ini, ia lebih memilih menikmati kebebasannya setelah sekitar 8 tahun berada di dalam penjara.

"Nggak pernah berpikir untuk ngobrol (dengan ayah Mirna). Tapi saya doakan supaya suatu hari nanti sadar lah, suatu hari nanti bisa berpendapat tidak seperti yang om selama ini yakini. Ditelaah lagi, dicari tahu lagi kebenarannya," katanya.

Jessica bahkan menyarankan agar Edi Darmawan mengenalinya secara langsung sebelum terus meyakini tuduhan yang selama ini diarahkan kepada dirinya. Ia percaya interaksi secara langsung akan membuat ayah mendiang Mirna memiliki pandangan yang berbeda.

"Main sama saya seminggu saja. Lihatlah saya bagaimana. Saya mau Om berpikir jangan cuma percaya aja dengan apa yang dikatakan orang gitu. Kenalilah saya juga gitu kan," ujarnya.