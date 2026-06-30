Anggota DPR AS dari Partai Demokrat akan Dukung Amandemen Penghentian Bantuan Militer untuk Israel

JawaPos.com - Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat Greg Casar pada Senin menyatakan akan mendukung amendemen yang bertujuan menghentikan penggunaan dana pembayar pajak AS untuk membiayai bantuan militer kepada Israel.

Casar, yang juga menjabat sebagai ketua Kaukus Progresif Kongres AS, menuduh pemerintah Israel melakukan kejahatan perang di Gaza dan menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik dengan Iran.

“Dalam waktu dekat, DPR akan memberikan suara atas amendemen untuk menghentikan pendanaan dari pembayar pajak bagi militer Israel. Saya akan memilih untuk mendukung,” tulis Casar melalui platform X.

“Pemerintah Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza dan turut menyeret Amerika ke dalam perang dengan Iran. Warga Amerika tidak seharusnya membiayai lebih banyak persenjataan untuk Netanyahu,” tambahnya.

Amendemen tersebut diajukan oleh anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie sebagai bagian dari rancangan anggaran untuk Departemen Luar Negeri dan keamanan nasional.

Jika disetujui, amendemen itu akan menghapus bantuan militer luar negeri senilai 3,3 miliar dolar AS (sekitar Rp58,71 triliun) yang diterima Israel setiap tahun.

Namun, usulan tersebut tidak mencakup bantuan terpisah sebesar 500 juta dolar AS (sekitar Rp8,9 triliun) yang setiap tahun diberikan kepada Israel untuk sistem pertahanan rudal, termasuk Iron Dome.