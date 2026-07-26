Tissa Biani Rayakan Ultah ke-24, Dapat Kue dan Bunga Romantis dari Dul Jaelani

JawaPos.com - Aktris Tissa Biani merayakan ulang tahun ke-24 pada 24 Juli 2026. Momen spesial tersebut semakin berkesan setelah sang kekasih, Dul Jaelani, memberikan kejutan sederhana berupa kue ulang tahun dan buket bunga sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya.

Perayaan ulang tahun Tissa Biani terlihat melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, bintang film KKN di Desa Penari memperlihatkan kue ulang tahun dan bunga yang diterimanya dari Dul Jaelani.

Tak hanya itu, Tissa juga membagikan potret kebersamaan saat merayakan hari lahirnya bersama Dul Jaelani dan juga keluarga. Suasana hangat dan sederhana tampak mewarnai perayaan ulang tahun sang aktris.

Dalam keterangan unggahannya, Tissa mengungkapkan rasa syukur atas bertambahnya usia. "Chapter 24. Alhamdulillah," tulis Tissa Biani.

Sementara itu, Dul Jaelani juga turut menyampaikan ucapan ultah melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Putra bungsu Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu menuliskan pesan singkat bernuansa romantis dalam bahasa Jawa.

"HBD Tissayang. Mas tresno karo sampeyan," tulis Dul Jaelani.

Ucapan tersebut langsung mencuri perhatian para penggemar pasangan muda itu. Banyak warganet menilai pesan singkat Dul justru terasa lebih manis karena menggunakan ungkapan bahasa Jawa.

Mendapat ucapan manis dari sang kekasih, Tissa Biani tentu saja tidak tinggal diam. Ia membalas ucapan sang kekasih pada kolom komentar dengan kalimat singkat.