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Leni Setya Wati
Senin, 20 Juli 2026 | 19.22 WIB

Film Call of Duty Angkat Kisah Modern Warfare, Tayang pada 2028

call of duty ( @discussingfilm)

 

 
JawaPos.com – Kabar terbaru mengenai Call of Duty. Menurut laporan Variety, paramount Pictures mengungkap bahwa film adaptasi dari game populer tersebut akan mengambil latar dunia Modern Warfare, salah satu seri paling ikonik dalam sejarah Call of Duty.
 
Informasi ini disampaikan langsung oleh sutradara sekaligus penulis naskah Peter Berg dalam acara Call of Duty in Culture Panel di Fanatics Fest, New York.
 
Peter Berg memastikan film ini akan membawa penonton ke semesta Modern Warfare. Naskah film ditulis oleh Taylor Sheridan, kreator di balik sejumlah proyek sukses Hollywood, sementara Paramount menggarap film tersebut bekerja sama dengan Activision, penerbit game Call of Duty yang kini berada di bawah naungan Xbox.
 
Seri Modern Warfare pertama kali diperkenalkan melalui Call of Duty 4: Modern Warfare pada 2007.
 
Berbeda dari seri sebelumnya yang berfokus pada Perang Dunia II, Modern Warfare menghadirkan konflik militer modern dengan tokoh utama Kapten John Price bersama Task Force 141 yang berusaha menghentikan ancaman teroris Vladimir Makarov.
 
Kisah di semesta ini juga akan berlanjut melalui perilisan Modern Warfare 4 pada Oktober mendatang.
 
Game terbaru tersebut dikabarkan mengangkat konflik besar yang melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan, sehingga semakin memperluas cerita yang kemungkinan akan menjadi inspirasi bagi film layar lebarnya.
 
Paramount sebelumnya menetapkan jadwal rilis film Call of Duty pada 30 Juni 2028. Meski judul resminya masih dirahasiakan, proyek ini disebut sebagai salah satu adaptasi video game terbesar yang tengah dipersiapkan studio tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
 
Kerja sama jangka panjang antara Paramount dan Activision juga membuka peluang lahirnya semesta Call of Duty yang lebih luas.
 
Selain layar lebar, franchise ini berpotensi dikembangkan menjadi serial televisi dan berbagai proyek lain apabila film pertamanya meraih kesuksesan.

Editor: Novia Tri Astuti
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