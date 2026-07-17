Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.53 WIB

Intip Karisma Ko Kyung Pyo Jadi Model Baru Brand Minuman Plant-Based 

Ko Kyung Pyo (pinterest) - Image

Ko Kyung Pyo (pinterest)

 
 
JawaPos.com – Ko Kyung Pyo memperluas kiprahnya di industri hiburan usai didapuk sebagai model terbaru untuk  merek minuman berbasis nabati (plant-based).
 
Pemilihan sang aktor dinilai selaras dengan citra merek yang mengusung gaya hidup sehat, seimbang, dan dekat dengan masyarakat.
 
Dilansir dari The Chosun, Ko Kyung Pyo tampil dengan energi ceria khasnya. Ia membawakan berbagai momen keseharian dengan sentuhan humor ringan, sekaligus menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjalani pola hidup sehat secara alami.
 
Ekspresi jenaka dan pembawaannya yang santai membuat iklan tersebut terasa lebih segar dan mudah dinikmati.
 
Brand menyebutkan bahwa Ko Kyung Pyo dipilih berkat citranya yang dipercaya lintas generasi.
 
Selain dikenal sebagai aktor berbakat, ia juga memiliki kepribadian yang hangat dan membumi, sehingga dinilai mampu merepresentasikan nilai-nilai positif yang ingin disampaikan perusahaan kepada konsumen.
 
Popularitas Ko Kyung Pyo sendiri terus meningkat, tidak hanya lewat dunia akting tetapi juga berbagai program hiburan.
 
Karakternya yang apa adanya di depan kamera membuatnya semakin disukai publik, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan beragam merek ternama.
 
Ko Kyung Pyo menuai pujian melalui penampilannya di drama tvN Undercover Miss Hong.
 
Ia juga mencuri perhatian sebagai salah satu anggota tetap program variety MBC Nolra Coaster, berkat selera humornya yang spontan dan kemampuan mencairkan suasana.
 
Aktivitas Ko Kyung Pyo dipastikan akan semakin padat dalam beberapa bulan mendatang.
 
Selain melanjutkan proyek akting, ia juga dijadwalkan bergabung sebagai anggota baru program tvN Bogeum Magic Curious 2 yang tayang pada November, memperlihatkan sisi menghiburnya kepada para penggemar sekaligus memperkuat eksistensinya di dunia hiburan Korea Selatan.
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Tak Usah Gelisah, 5 Minuman di Malam Hari Ini Bisa Bantu Jaga Berat Badan - Image
Lifestyle

Tak Usah Gelisah, 5 Minuman di Malam Hari Ini Bisa Bantu Jaga Berat Badan

Senin, 6 Juli 2026 | 00.04 WIB

9 Rekomendasi Minuman Hangat yang Siap Mengusir Dinginnya Musim Bediding - Image
Kuliner

9 Rekomendasi Minuman Hangat yang Siap Mengusir Dinginnya Musim Bediding

Minggu, 5 Juli 2026 | 06.25 WIB

Usai Makan Makanan Berminyak, Minum 5 Minuman Ini Bisa Cegah Rasa Tidak Nyaman - Image
Lifestyle

Usai Makan Makanan Berminyak, Minum 5 Minuman Ini Bisa Cegah Rasa Tidak Nyaman

Rabu, 1 Juli 2026 | 22.37 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore