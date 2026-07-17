Intip Karisma Ko Kyung Pyo Jadi Model Baru Brand Minuman Plant-Based 

JawaPos.com – Ko Kyung Pyo memperluas kiprahnya di industri hiburan usai didapuk sebagai model terbaru untuk merek minuman berbasis nabati (plant-based).

Pemilihan sang aktor dinilai selaras dengan citra merek yang mengusung gaya hidup sehat, seimbang, dan dekat dengan masyarakat.

Dilansir dari The Chosun, Ko Kyung Pyo tampil dengan energi ceria khasnya. Ia membawakan berbagai momen keseharian dengan sentuhan humor ringan, sekaligus menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjalani pola hidup sehat secara alami.

Ekspresi jenaka dan pembawaannya yang santai membuat iklan tersebut terasa lebih segar dan mudah dinikmati.

Brand menyebutkan bahwa Ko Kyung Pyo dipilih berkat citranya yang dipercaya lintas generasi.

Selain dikenal sebagai aktor berbakat, ia juga memiliki kepribadian yang hangat dan membumi, sehingga dinilai mampu merepresentasikan nilai-nilai positif yang ingin disampaikan perusahaan kepada konsumen.

Popularitas Ko Kyung Pyo sendiri terus meningkat, tidak hanya lewat dunia akting tetapi juga berbagai program hiburan.

Karakternya yang apa adanya di depan kamera membuatnya semakin disukai publik, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan beragam merek ternama.

Ko Kyung Pyo menuai pujian melalui penampilannya di drama tvN Undercover Miss Hong.

Ia juga mencuri perhatian sebagai salah satu anggota tetap program variety MBC Nolra Coaster, berkat selera humornya yang spontan dan kemampuan mencairkan suasana.

Aktivitas Ko Kyung Pyo dipastikan akan semakin padat dalam beberapa bulan mendatang.

Selain melanjutkan proyek akting, ia juga dijadwalkan bergabung sebagai anggota baru program tvN Bogeum Magic Curious 2 yang tayang pada November, memperlihatkan sisi menghiburnya kepada para penggemar sekaligus memperkuat eksistensinya di dunia hiburan Korea Selatan.