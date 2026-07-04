Dalam Drama Agent Kim Reactivated, So Ji Sub dan Choi Dae Hoon Terlihat Beraksi di WIlayah Musuh

So Ji Sub dan Choi Dae Hoon. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Aksi dari actor Korea So Ji Sub makin memikat penggemar, dimana ia akan mengerahkan seluruh potensinya dalam pencarian putrinya di drama Agent Kim Reactivated.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (3/7), diadaptasi dari webtoon populer, drama ini mengisahkan Manajer Kim (So Ji Sub), seorang ayah namun menyimpan masa lalu penuh rahasia.
Di episode sebelumnya, terlihat Manajer Kim memulai pencariannya untuk putrinya yang hilang, Min Ji (Seo Su Min).
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“Kalau begitu kurasa aku harus menjadi pria paruh baya yang buronan,” ia menandai dimulainya pengejarannya yang tanpa henti.
Terjadi ketegangan meningkat ketika terungkap bahwa Min Ji, yang diyakini telah meninggal, mungkin masih hidup.
Episode tersebut berakhir dengan adegan menegangkan saat panggilan telepon masuk dari kontak yang tersimpan sebagai ‘Putriku,’ meningkatkan antisipasi akan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Kini di Episode 3 mendatang, pencarian Manajer Kim untuk putrinya mengalami perubahan dramatis ketika temannya Sung Han Soo (Choi Dae Hoon) secara tak terduga menjadi sekutunya.
Foto-foto terbaru yang dirilis memperlihatkan Manajer Kim menyerbu jantung wilayah musuh dengan setelan hitam yang rapi.
Terlihat juga, saat ia bertarung bersama Sung Han Soo, serta berani menyerang musuh-musuhnya dalam adegan aksi yang eksplosif saat pengejarannya terhadap putrinya mencapai titik balik penting.
Untuk yang tak sabar, episode 3 dari drama Agent Kim Reactivated akan tayang pada 3 Juli pukul 21.50 KST.
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