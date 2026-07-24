Sukses Besar, Pemeran Agent Kim Reactivated Dikabarkan Bahas Liburan Bersama

agent kim reactivated (x @queenylateefah)
JawaPos.com – Kabar mengenai trip untuk para pemain dan kru drama Agent Kim Reactivated tengah menjadi sorotan.
Dikutip dari soompi, mereka berencana menggelar perjalanan ke Guam pada 18–21 Agustus sebagai bentuk perayaan atas kesuksesan drama SBS tersebut.
Sejumlah agensi para pemeran memberikan klarifikasi bahwa hingga saat ini belum ada keputusan yang bersifat final.
Mereka menegaskan bahwa rencana perjalanan masih berada pada tahap pembahasan sehingga jadwal maupun lokasi tujuan belum dipastikan.
Perwakilan agensi menjelaskan bahwa sebagian pemain dan staf inti memang sedang mendiskusikan kemungkinan mengadakan perjalanan bersama dalam skala kecil.
Rencana tersebut disesuaikan dengan jadwal masing-masing, sehingga berbagai detail masih terus dibicarakan sebelum keputusan resmi diambil.
Pencapaian Agent Kim Reactivated memang layak dirayakan. Drama ini sukses mencatat rating nasional 23,1 persen pada episode kedelapan, menjadikannya sebagai drama Jumat-Sabtu SBS dengan rating tertinggi kedua sepanjang sejarah jaringan tersebut.
Tak hanya berjaya di Korea Selatan, drama ini juga menuai kesuksesan di pasar global.
Berdasarkan data Netflix Tudum, Agent Kim Reactivated menduduki peringkat pertama dalam kategori Non-English Shows untuk periode 13–19 Juli, sekaligus mempertahankan posisi puncak selama tiga minggu berturut-turut.
Diadaptasi dari webtoon, Agent Kim Reactivated mengisahkan Manager Kim, seorang ayah yang tampak biasa namun menyimpan masa lalu sebagai agen dengan kemampuan luar biasa.
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