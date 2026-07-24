Heo Nam Jun Cetak Rekor Baru, Tiket Fan Meeting Solo Pertamanya Habis Terjual dalam Waktu Singkat

heo nam jun (x @heonamjun_ph)
JawaPos.com – Heo Nam Jun membuktikan popularitasnya yang terus menanjak. Tiket fan meeting solo perdananya berjudul HEO's NEXT? in SEOUL ludes terjual hanya dalam waktu singkat setelah penjualan khusus anggota fan club resmi dibuka pada 23 Juli.
Acara yang akan digelar di KBS Arena, Seoul, pada 22 Agustus ini menjadi momen spesial bagi Heo Nam Jun. Pasalnya, ini merupakan fan meeting solo pertamanya sejak debut tujuh tahun lalu, sehingga antusiasme penggemar terlihat begitu besar hingga seluruh kursi langsung habis terjual.
Dilansir dari Dispatch, Heo Nam Jun berencana menghadirkan berbagai penampilan spesial yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya.
Selain menampilkan sisi lain dirinya di luar dunia akting, ia juga akan mengisi beragam sesi interaktif agar dapat berkomunikasi lebih dekat dengan para penggemar yang telah mendukung perjalanannya selama ini.
Agensi mengungkapkan bahwa Heo Nam Jun tengah mempersiapkan acara tersebut dengan maksimal. Heo Nam Jun ingin memperlihatkan pesona baru di luar karakter-karakter yang selama ini ia tampilkan di layar, sekaligus membalas cinta dan dukungan yang terus diberikan oleh para penggemarnya.
Kesuksesan penjualan tiket di Seoul menjadi sinyal kuat meningkatnya popularitas Heo Nam Jun, terutama setelah sederet proyek aktingnya mendapat perhatian luas.
Fan meeting ini pun diperkirakan akan menjadi kesempatan langka bagi penggemar untuk melihat sisi personal sang aktor melalui berbagai penampilan eksklusif.
Usai menyapa penggemar di Korea Selatan, Heo Nam Jun akan melanjutkan rangkaian fan meeting ke Tokyo, Jepang, yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober.
Dengan antusiasme tinggi yang sudah terlihat sejak penjualan tiket dibuka, rangkaian acara tersebut diprediksi akan menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan kariernya tahun ini.
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