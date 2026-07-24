Inul Daratista Minta Maaf Usai Curhat Honor Miliaran Program Rumah Idaman Direspons ANTV

JawaPos.com - Inul Daratista menyampaikan permohonan maaf setelah curhatannya tentang honor yang belum dibayarkan terkait program Rumah Idaman 2022 viral di media sosial. Permintaan maaf itu disampaikan usai dirinya mendapat respons cepat dari pihak ANTV melalui perusahaan yang menangani pengadaan talent.

Sebelumnya, Inul mengungkap bahwa honor dirinya bersama sang suami, Adam Suseno, belum juga diterima meski program tersebut telah selesai sejak beberapa tahun lalu. Nilai honor yang belum dibayarkan disebut mencapai miliaran rupiah, sehingga ia memilih menyampaikan keluhannya secara terbuka karena kesulitan mencari jalan untuk melakukan penagihan.

Tak lama setelah unggahannya menjadi pusat perhatian publik, Inul Daratista mengabarkan perkembangan terbaru. Ia mengaku pihak perusahaan yang ditunjuk ANTV telah menghubunginya dan berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran honor tersebut.

"Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk respons terbaiknya via company yang ditunjuk ANTV terkait pengadaan talent yang telah dengan segera bersedia menyelesaikan urusan honor saya di program Rumah Idaman 2022," tulis Inul Daratista melalui akun Instagram pribadinya.

Penyanyi dangdut pemilik Goyang Ngebor itu juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan. Menurutnya, perhatian publik turut membantu mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapinya.

"Terima kasih banyak untuk respons publik yang luar biasa masya Allah," lanjut pelantun Masa Lalu tersebut.

Dalam unggahan yang sama, Inul menyampaikan permohonan maaf kepada ANTV karena telah menyebut nama stasiun televisi tersebut secara langsung saat mengungkap persoalan honor yang belum dibayarkan. Ia mengaku, langkah itu diambil karena merasa sudah tidak memiliki pilihan lain.

"Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya pada ANTV yang dengan sengaja langsung saya colek, karena hampir tidak ada jalan keluar harus kemana menagihnya," ungkap Inul.