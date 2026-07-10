Inul Daratista hingga P Project Jadi Bintang Tamu Konser 30 Tahun Project Pop, Konsep Panggung ala Konser K-Pop

Jumpa pers konser Project Pop. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Project Pop memastikan sejumlah musisi lintas generasi akan ikut meramaikan sebagai bintang tamu gelaran konser perayaan 30 tahun berkarya mengusung tajuk "Forever Young - Forever Fun".
Inul Daratista, P Project, dan NPD (New Pusat Dunia) dipastikan akan ikut memeriahkan konser yang rencananya akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 8 Agustus 2026 mendatang.
Konser yang dipromotori Northstar Entertainment tersebut tidak hanya menjadi ajang nostalgia bagi para penggemar Project Pop, tapi juga menghadirkan kolaborasi spesial yang merepresentasikan perjalanan musikal grup yang telah eksis selama tiga dekade di industri musik Tanah Air.
Kehadiran P Project menjadi simbol akar komedi musikal yang banyak memengaruhi karakter kreatif Project Pop sejak awal berdiri. Sementara NPD (New Pusat Dunia) dipilih sebagai representasi kedekatan Project Pop dengan generasi muda serta perkembangan budaya digital yang saat menjadi bagian bagian penting dalam ekosistem industri hiburan.
Yang tidak kalah menarik, Inul Daratista juga akan ikut memeriahkan konser sebagai bintang tamu. Kehadiran salah satu pedangdut papan atas tersebut memperkuat identitas musikal Project Pop yang selama ini dikenal berani bereksperimen dengan berbagai genre musik tanpa meninggalkan ciri khas lirik jenaka dan satire sosial.
Konser "Forever Young - Forever Fun" merupakan konser sebagai ungkapan rasa syukur atas dukungan para penggemar selama 30 tahun berkarier. Mereka berharap konser ini dapat menjadi momen menarik dan menghibur para penggemar.
"30 tahun bersama adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai. Konser ini kami definisikan sebagai perayaan rasa syukur dan reuni keluarga besar bersama Popop yang tumbuh bersama lagu-lagu kami," kata Yosi Mokalu.
"Kami ingin konser ini menjadi tempat bagi semua yang hadir untuk melepaskan kepenatan, melepas stres, dan pulang dengan perasaan bahagia," imbuhnya.
Selain menghadirkan kolaborasi spesial, Project Pop juga menyiapkan konsep musikal yang berbeda dari konser-konser sebelumnya. Sejumlah lagu hit tentu akan dibawakan dengan aransemen baru, dipadukan dengan medley yang lebih dinamis, serta koreografi khusus yang disiapkan untuk memeriahkan suasana panggung.
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