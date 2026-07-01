Disebut Artis Terkaya Indonesia, Inul Daratista Tidak Terima

JawaPos.com - Inul Daratista tidak terima dirinya disebut sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia bersama presenter Raffi Ahmad dan YouTuber Atta Halilintar.

Penyanyi dangdut yang dikenal publik luas lewat Goyang Ngebor keberatan karena dia merasa bukan termasuk artis terkaya. Dia pun meminta akun media sosial yang membuat unggahan seperti itu untuk segera menghapus atau menurunkannya.

"Take down atau saya laporin karena bikin berita palsu. Yang kemarin sudah saya ambil tindakan tegas! Saya sangat keberatan," tulis Inul Daratista memberikan ultimatum di akun media sosialnya.

Dia keberatan dengan konten tersebut karena dampaknya sangat besar kepada dirinya. Inul Daratista bisa dikejar orang pajak.

"Yang lain cuci uang aman aja malah nggak bayar pajak, yang lain-lain juga nggak bakalan sibuk karena nggak bakalan disuruh klarifikasi, takut sama bos gede. Macam kita-kita rakyat jelata seringnya jadi kambing hitam. Kalau naikin berita suka ngawur @bantenglarimedia," imbuhnya.

Inul Daratista juga menghubungi akun tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak masalah dengan konten daftar artis terkaya di Indonesia asal namanya tidak dimasukkan.

"Kamu boleh naikin berita asal saya nggak ada di dalamnya dan bukan salah satunya. Kalau tidak di take down saya akan ambil tindakan tegas seperti salah satu yang kemarin naikin berita ini," kata Inul Daratista.