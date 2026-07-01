Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 1 Juli 2026 | 19.33 WIB

Disebut Artis Terkaya Indonesia, Inul Daratista Tidak Terima

Penyanyi dangdut Inul Daratista. (Instagram: inul.d) - Image

Penyanyi dangdut Inul Daratista. (Instagram: inul.d)

 JawaPos.com - Inul Daratista tidak terima dirinya disebut sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia bersama presenter Raffi Ahmad dan YouTuber Atta Halilintar.

Penyanyi dangdut yang dikenal publik luas lewat Goyang Ngebor keberatan karena dia merasa bukan termasuk artis terkaya. Dia pun meminta akun media sosial yang membuat unggahan seperti itu untuk segera menghapus atau menurunkannya.

"Take down atau saya laporin karena bikin berita palsu. Yang kemarin sudah saya ambil tindakan tegas! Saya sangat keberatan," tulis Inul Daratista memberikan ultimatum di akun media sosialnya.

Dia keberatan dengan konten tersebut karena dampaknya sangat besar kepada dirinya. Inul Daratista bisa dikejar orang pajak.

"Yang lain cuci uang aman aja malah nggak bayar pajak, yang lain-lain juga nggak bakalan sibuk karena nggak bakalan disuruh klarifikasi, takut sama bos gede. Macam kita-kita rakyat jelata seringnya jadi kambing hitam. Kalau naikin berita suka ngawur @bantenglarimedia," imbuhnya.

Inul Daratista juga menghubungi akun tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak masalah dengan konten daftar artis terkaya di Indonesia asal namanya tidak dimasukkan.

"Kamu boleh naikin berita asal saya nggak ada di dalamnya dan bukan salah satunya. Kalau tidak di take down saya akan ambil tindakan tegas seperti salah satu yang kemarin naikin berita ini," kata Inul Daratista.

"Karena bukan saya suka dibikin berita begini, bikin saya repot harus klarifikasi urusan pajak," imbuhnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Kata Inul Daratista, Ruben Onsu Seharusnya Diberikan Akses Bertemu Anak-anaknya oleh Sarwendah - Image
Entertainment

Kata Inul Daratista, Ruben Onsu Seharusnya Diberikan Akses Bertemu Anak-anaknya oleh Sarwendah

Kamis, 18 Juni 2026 | 03.00 WIB

Timur Tengah Memanas, Inul Daratista dan Keluarga Batal Umrah - Image
Entertainment

Timur Tengah Memanas, Inul Daratista dan Keluarga Batal Umrah

Sabtu, 4 April 2026 | 01.57 WIB

Inul Daratista Dilarikan ke UGD Usai Pingsan di Kamar Mandi, Ini Penyebabnya - Image
Infotainment

Inul Daratista Dilarikan ke UGD Usai Pingsan di Kamar Mandi, Ini Penyebabnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 22.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore