Adzam Jadi Sorotan di Resepsi Pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat, Ucapannya Bikin Terharu

Adzam bikin Nathalie Holscher terharu di acara resepsi pernikahannya bersama Aripat. (Instagram: nathalieholscher)
JawaPos.com - Adzam Adriansyah Sutisna menjadi salah satu sosok yang berhasil mencuri perhatian dalam acara resepsi pernikahan Nathalie Holscher dan Arief Fadli alias Aripat yang digelar di salah satu hotel di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.
Momen kemunculan Adzam sukses menghadirkan suasana haru di tengah kebahagiaan kedua mempelai.
Putra Nathalie Holscher itu tampil rapi mengenakan jas berwarna merah. Dengan penuh percaya diri, Adzam berjalan menuju panggung sambil membawa buket bunga yang dipersembahkan secara khusus untuk sang ibunda.
Aksi Adzam langsung mendapat sambutan hangat dari para tamu undangan. Banyak yang terpukau melihat keberanian bocah di usianya yang belum genap lima tahun saat berdiri di hadapan para tamu.
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Tak hanya memberikan bunga, Adzam juga menyampaikan pesan menyentuh untuk Nathalie Holscher. Ucapan putra komedian Sule itu sangat mengharukan diucapkan oleh anak yang belum genap 5 tahun.
"Bunda, Adzam bangga punya bunda Nathalie Holscher. Bunda yang terbaik selamanya," ujar Adzam dalam video diunggah Nathalie Holscher di Instagram Story.
Adzam mengungkapkan doa dan harapannya untuk masa depan. Ia menyatakan ingin tumbuh menjadi anak yang dapat membanggakan sang ibunda.
"Semoga nanti Adzam bisa menjadi anak saleh, bisa bikin bangga Bunda, dan selalu bikin Bunda tersenyum," lanjutnya.
Tak lupa, Adzam juga menyampaikan pesan penerimaan terhadap Aripat yang kini resmi menjadi suami dari Nathalie Holscher.
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