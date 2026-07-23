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Aulia Ramadhani
Kamis, 23 Juli 2026 | 18.48 WIB

Siapkan Dirimu, Hwang In Youp akan Datangi Jakarta untuk Tur Fan Meeting ‘To you,’ Intip Detailnya

Hwang In Youp. (Soompi) - Image

Hwang In Youp. (Soompi)

JawaPos.com – Bertajuk Toy You, aktor pemeran True Beauty, Hwang In Youp rencananya menggelar tur fan meeting dalam waktu dekat.

Dikutip dari Soompi, Kamis (23/7), dalam Agustus mendatang, ia memulai tur fan meeting-nya yang bertajuk To you.

Ia juga mengunjungi 11 kota di seluruh Asia dan Amerika Selatan, termasuk Shanghai, Taipei, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Manila, Santiago, São Paulo, Osaka, dan Tokyo.

Di Seoul ia akan menyapa penggemar pada 23 Agustus, diikuti oleh Shanghai 30 Agustus, Taipei tanggal 12 September.

Kemudian ia mampir ke Hong Kong pada 19 September, Bangkok di 10 Oktober, Jakarta pada 24 Oktober mendatang, yang pastinya ditunggu penggemar.

Manila juga akan ia datangi yaitu pada 31 Oktober, Santiago di 19 November, dan São Paulo tanggal 21 November.

Sementara tanggal untuk pemberhentian di Osaka dan Tokyo akan diumumkan kemudian, menarik perhatian.

Ini menandai fan meeting global ketiga Hwang In Youp, setelah tur pertamanya tahun 2022 dan tur IN LOVE pada 2024.

Editor: Novia Tri Astuti
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