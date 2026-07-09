Yunho ATEEZ Dilaporkan Putus Hubungan dengan Kekasih Lamanya, Agensi Buka Suara

yunho ateez (x @aboutmusicYT)
JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari Yunho ATEEZ. Menurut laporan dari Soompi, KQ Entertainment, secara resmi mengonfirmasi bahwa sang idola telah mengakhiri hubungan asmaranya dengan kekasih lamanya yang bukan berasal dari kalangan selebritas.
Kabar ini pertama kali muncul setelah media Korea Selatan, MHN Sports, merilis laporan eksklusif pada Rabu, 8 Juli 2026.
Laporan tersebut menyatakan bahwa hubungan asmara jangka panjang yang dijalin Yunho telah kandas sekitar tiga bulan yang lalu.
Yunho dan mantan kekasihnya memiliki kedekatan yang sudah berlangsung sangat lama. Keduanya diketahui telah berteman dekat sejak masa sekolah sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara.
Mengingat waktu kebersamaan mereka yang sudah berjalan bertahun-tahun dan pertemanan yang kuat sejak remaja, proses perpisahan ini kabarnya menjadi momen yang cukup berat bagi kedua belah pihak.
Menanggapi laporan yang beredar luas, KQ Entertainment selaku agensi yang menaungi ATEEZ langsung memberikan klarifikasi resmi setelah mengonfirmasi hal tersebut secara personal kepada Yunho.
"Setelah memeriksa langsung kepada Yunho melalui telepon, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu ataupun berbicara melalui telepon dengan [mantan kekasihnya] setelah hubungan mereka berakhir," ujar perwakilan agensi.
Lebih lanjut, pihak KQ Entertainment menegaskan status hubungan sang artis saat ini untuk menghindari spekulasi lebih lanjut di kalangan publik dan penggemar.
"Memang benar bahwa hubungan mereka telah berakhir sepenuhnya pada saat itu," tambah pihak agensi.
Meskipun di masa lalu Yunho sempat beberapa kali diterpa rumor kencan yang ramai dibicarakan oleh netizen, ini merupakan pertama kalinya pihak agensi mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi status hubungan asmara sang pelantun WORK tersebut kepada publik.
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