KISS OF LIFE Resmi Umumkan Comeback Agustus dengan Single Album 'SWEAT'

kiss of life (x @popbass)
JawaPos.com - KISS OF LIFE merilis jadwal comeback yang telah dinantikan para penggemar. Dari laporan Soompi, grup tersebut mengumumkan akan kembali dengan single album ketiga berjudul "SWEAT", yang dijadwalkan rilis pada 4 Agustus.
Pengumuman ini sekaligus menandai dimulainya era baru KISS OF LIFE setelah sukses menarik perhatian lewat berbagai rilisan sebelumnya. Antusiasme penggemar pun langsung meningkat begitu jadwal comeback resmi diumumkan.
KISS OF LIFE juga merilis preview berjudul "SWEAT EQUITY". Teaser ini menghadirkan visual yang unik dan atmosfer penuh misteri, memberikan gambaran awal mengenai konsep yang akan mereka usung pada comeback kali ini.
Meski detail mengenai lagu utama, daftar trek, maupun konsep keseluruhan album masih dirahasiakan, preview perdana berhasil memancing rasa penasaran penggemar.
Banyak yang mulai berspekulasi mengenai warna musik dan penampilan baru yang akan ditampilkan oleh para anggota.
Sebagai single album ketiga, "SWEAT" diperkirakan akan memperlihatkan perkembangan musikal KISS OF LIFE sekaligus memperkuat identitas grup di tengah persaingan industri K-pop yang semakin ketat.
Rangkaian teaser berikutnya pun diprediksi akan mengungkap lebih banyak detail menjelang hari perilisan.
Dengan jadwal rilis yang tinggal menghitung hari, comeback KISS OF LIFE melalui "SWEAT" diprediksi menjadi salah satu rilisan K-pop yang paling dinantikan pada awal Agustus.
Para penggemar kini menunggu teaser lanjutan yang akan memberikan petunjuk lebih lengkap mengenai konsep dan lagu terbaru mereka.
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