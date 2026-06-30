Dikenal dengan Lagu Igloo, KISS OF LIFE dikonfirmasi akan Comeback Agustus

KISS OF LIFE. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Siap-siap untuk para penggemar, karena sebentar lagi girlgrup Korea KISS OF LIFE bersiap untuk comeback loh
Dilansir dari Soompi, Selasa (30/6), pelantun lagu Sticky itu siap menghibur penggemar lewat karya-karya spektakulernya
Tepatnya pada 29 Juni, STARNEWS melaporkan bahwa KISS OF LIFE akan melakukan comeback pada bulan Agustus.
Tak lama setelah laporan tersebut, akun resmi grup X (sebelumnya Twitter) memposting ulang artikel, mengkonfirmasi berita.
Rencananya rilisan mendatang akan menandai comeback pertama KISS OF LIFE dalam kurang lebih empat bulan sejak perilisan single kedua mereka ‘Who is she’ pada bulan April.
Menurut laporan tersebut, musik baru KISS OF LIFE akan memadukan pop elektronik yang canggih dengan ritme Latin yang adiktif.
Mereka juga siap menampilkan bagaimana pesona khas grup yang cerah, percaya diri, dan energik.
Dikenal sebagai KIOF, Kiss of Life adalah grup idola wanita asal Korea Selatan yang berada dibawah naungan S2 Entertainment.
Melejit dalam waktu cukup singkat, mereka diketahui melakukan debut pada 5 Juli 2023 dengan album EP mereka Kiss of Life.
Cepat memikat penggemar dengan bakatnya, grup ini terdiri dari empat anggota penuh visual yaitu Julie, Natty, Belle, dan Haneul.
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