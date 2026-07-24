KISS OF LIFE Umumkan Comeback dengan Single SWEAT, Trailer Perdana Tampilkan Fenomena Misterius

JawaPos.com – KISS OF LIFE akan kembali meramaikan industri musik Korea pada 4 Agustus mendatang.

Dilansir dari Dispatch, S2 Entertainment mengumumkan bahwaKISS OF LIFE akan merilis single ketiga berjudul SWEAT, sekaligus membuka era baru dengan konsep yang lebih intens dibandingkan karya-karya sebelumnya.

KISS OF LIFE juga merilis trailer individu versi "Overheat" melalui media sosial resmi mereka. Video tersebut langsung menarik perhatian karena menampilkan berbagai kejadian ganjil yang terjadi di tengah gelombang panas ekstrem, membangun rasa penasaran terhadap konsep album terbaru mereka.

Setiap anggota diperlihatkan mengalami fenomena yang berbeda. Lipstik milik Julie meleleh hingga membentuk tulisan yang sama dengan judul album, SWEAT.

Sementara itu, suara peringatan dari langit mengumumkan suhu mencapai 70,5 derajat Celsius, menciptakan suasana yang mencekam sekaligus misterius.

Natty menemukan orang-orang yang tumbang akibat cuaca panas yang menyengat, sedangkan Belle menyaksikan es batu di dalam minumannya mencair hanya dalam hitungan detik.

Diakhir video, memperlihatkan siluet para anggota memiliki suhu tubuh yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitar mereka, mempertegas tema "overheat" yang menjadi identitas comeback kali ini.

Konsep tersebut menjadi perubahan yang cukup kontras dibandingkan era "Sticky", single pertama KISS OF LIFE yang menghadirkan nuansa musim panas ceria dan menyegarkan.

Melalui SWEAT, grup ini tampaknya memilih pendekatan yang lebih gelap, dramatis, dan penuh teka-teki, sekaligus memperlihatkan sisi musikal yang lebih kuat dan emosional.