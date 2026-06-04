Nakyoung Berhasil Debut di TripleS, BIBI Akui Pernah Menolak Mimpi Sang Adik

Nakyoung TripleS dan BIBI saat melakukan challenge bareng (Instagram @nakedbibi)
JawaPos.com - Penyanyi sekaligus aktris BIBI membagikan cerita menarik mengenai perjalanan sang adik Nakyoung yang kini dikenal sebagai anggota girl group TripleS.
Dalam penampilannya bersama Nakyoung di program YouTube Psick Show, keduanya berbincang mengenai awal mula keinginan Nakyoung untuk menjadi penyanyi.
Nakyoung mengungkapkan bahwa ia sudah memiliki impian tersebut sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama.
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Meski begitu, ia menyadari bahwa menjadi idol bukanlah tujuan yang mudah untuk dicapai.
Saat ditanya bagaimana reaksi BIBI ketika mengetahui cita-cita tersebut, Nakyoung mengaku sang kakak justru menyarankannya untuk fokus belajar karena dianggap lebih mudah dan lebih pasti.
Menanggapi hal itu, BIBI menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang melalui masa-masa sulit dalam karir.
Pengalaman tersebut membuatnya memahami kerasnya industri hiburan dan tidak ingin adiknya mengalami kesulitan yang sama.
Menurutnya, menjadi penyanyi membutuhkan perjuangan besar dan penuh ketidakpastian. Karena alasan itulah ia berharap Nakyoung memiliki pekerjaan yang stabil di masa depan.
"Jadi kakakku bercanda menyarankan profesi pengacara katanya, 'Aku sangat berharap kamu menjadi pengacara. Tolong jadilah pengacara dan lindungi aku'," ucap Nakyeong dikutip dari Naver.
Selain profesi pengacara, BIBI juga sempat menyarankan pekerjaan sebagai penjaga atau perawat hewan karena mengetahui kecintaan Nakyoung terhadap binatang sejak kecil.
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