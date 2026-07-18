RANS Entertainment Gelar Turnamen Basket Antarpelajar, Atlet Muda Dapat Kesempatan Tampil di Panggung Nasional

JawaPos.com - RANS Entertainment kembali memperkuat komitmennya untuk mendukung perkembangan olahraga Indonesia dengan menghadirkan Youth Sports Series: Basketball Presented by Livin Next-G. Turnamen basket antarpelajar ini dirancang menjadi wadah bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang tampil di panggung yang lebih luas.

Mengusung tema "The Future Takes The Court", kompetisi ini tidak hanya berfokus pada perebutan gelar juara. RANS menghadirkan konsep sportainment yang menggabungkan pertandingan basket, hiburan, hingga distribusi konten digital agar para peserta mendapat eksposur yang lebih besar.

Melalui program tersebut, RANS ingin menjawab kebutuhan akan kompetisi basket pelajar yang tidak hanya kompetitif di lapangan, tetapi juga mampu membangun citra dan personal branding atlet muda. Dengan dukungan ekosistem media digital RANS Entertainment, para pemain berkesempatan dikenal masyarakat secara lebih luas.

Rangkaian Youth Sports Series dimulai melalui roadshow ke lima sekolah pilihan di Jakarta yang berlangsung pada 17, 20, 21, 22, dan 23 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang melibatkan para pelajar sebelum memasuki fase turnamen utama.

Dalam setiap kunjungan, peserta dapat mengikuti beragam tantangan seperti pertandingan 3x3, Three Point Challenge, Free Throw Challenge, Half Court Shot, hingga berbagai mini games dan kuis berhadiah. Suasana semakin meriah dengan kehadiran para pemain profesional dari RANS Simba, Calvin Stepback, dan Pebasket Ojol yang akan bermain langsung bersama para siswa.

Setelah rangkaian roadshow selesai, kompetisi berlanjut ke main event yang bakal digelar di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, mulai 25 Juli hingga 2 Agustus 2026. Sebanyak 32 tim yang terdiri atas 16 tim putra dan 16 tim putri dari berbagai SMA akan bersaing dengan menggunakan format sistem gugur.

Selama delapan hari pertandingan, para peserta akan melewati babak Round of 16, perempat final, semifinal, hingga final untuk memperebutkan gelar juara. Khusus laga puncak, pertandingan akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RANS Entertainment sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Tidak hanya menghadirkan pertandingan basket, main event juga dikemas dengan konsep sportainment melalui berbagai hiburan, aktivitas interaktif bagi pengunjung, hingga penampilan spesial yang diharapkan mampu menciptakan pengalaman berbeda dibandingkan dengan turnamen basket pelajar pada umumnya.