Saham RANS Listing Hari Ini dan Langsung ARA, Raffi Ahmad Unggah Foto Kenangan

JawaPos.com - PT RANS Entertainment resmi mencatatkan saham perdana atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Jumat (10/7). Pada hari pertama perdagangan, saham emiten milik Raffi Ahmad tersebut langsung menyentuh batas atas kenaikan harian atau Auto Reject Atas (ARA), disertai dengan antrean beli yang sangat tebal sejak awal pasar dibuka.

Saham RANS dibuka dengan antusiasme tinggi dari para iinvestor. Harga sahamnya pun langsung melesat hingga mencapai Rp228 per lembar dengan kenaikan sekitar 34 persen, menandai tingginya minat pasar terhadap perusahaan yang bergerak di sektor hiburan dan media digital tersebut. Momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Di tengah euforia pencatatan saham perdana RANS, Raffi Ahmad justru membagikan momen penuh makna melalui akun Instagram pribadinya, @raffinagita1717. Presenter sekaligus pengusaha itu mengunggah foto kenangan terakhirnya bersama sang ayah yang telah meninggal dunia.

Raffi mengungkapkan bahwa foto tersebut baru kembali dilihatnya dan menjadi salah satu kenangan paling berharga dalam hidupnya. Potret itu diambil sesaat setelah sang ayahanda mengembuskan napas terakhir.

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"Kadang, sebuah foto yang tidak sengaja ditemukan justru menjadi kenangan yang paling berharga. Inilah sesi foto potret terakhirku bersama Papa," tulis Raffi Ahmad memberi keterangan.

"Saat itu, Papa memang sudah berpulang. Nyawanya telah kembali kepada Allah, tetapi wajahmu, kasih sayangmu, nasihatmu, dan semua kebaikanmu akan selalu hidup di hati kami. Pa... kita rindu," imbuh Raffi Ahmad.

Dalam unggahan tersebut, Raffi juga mengungkapkan tekadnya sebagai anak lelaki pertama untuk menjalankan amanah sang ayah. Ia pun berkomitmen menjaga keluarga, merawat sang ibu, mendampingi adik-adiknya, serta menjaga nama baik keluarga yang telah diwariskan ayahnya.

"Sebagai anak lelaki pertama, aku hanya ingin menjalankan amanahmu. Menjaga keluarga, menjaga Mama, menjaga adik-adikku, dan menjaga nama baik yang telah Papa tinggalkan."