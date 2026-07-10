Saham RANS Listing Hari Ini dan Langsung ARA, Raffi Ahmad Unggah Foto Kenangan

Raffi Ahmad mengunggah foto kenangan saat ayahnya meninggal dunia di momen RANS Entertainment mulai listing. (Instagram: raffinagita1717)
JawaPos.com - PT RANS Entertainment resmi mencatatkan saham perdana atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Jumat (10/7). Pada hari pertama perdagangan, saham emiten milik Raffi Ahmad tersebut langsung menyentuh batas atas kenaikan harian atau Auto Reject Atas (ARA), disertai dengan antrean beli yang sangat tebal sejak awal pasar dibuka.
Saham RANS dibuka dengan antusiasme tinggi dari para iinvestor. Harga sahamnya pun langsung melesat hingga mencapai Rp228 per lembar dengan kenaikan sekitar 34 persen, menandai tingginya minat pasar terhadap perusahaan yang bergerak di sektor hiburan dan media digital tersebut. Momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Di tengah euforia pencatatan saham perdana RANS, Raffi Ahmad justru membagikan momen penuh makna melalui akun Instagram pribadinya, @raffinagita1717. Presenter sekaligus pengusaha itu mengunggah foto kenangan terakhirnya bersama sang ayah yang telah meninggal dunia.
Raffi mengungkapkan bahwa foto tersebut baru kembali dilihatnya dan menjadi salah satu kenangan paling berharga dalam hidupnya. Potret itu diambil sesaat setelah sang ayahanda mengembuskan napas terakhir.
"Kadang, sebuah foto yang tidak sengaja ditemukan justru menjadi kenangan yang paling berharga. Inilah sesi foto potret terakhirku bersama Papa," tulis Raffi Ahmad memberi keterangan.
"Saat itu, Papa memang sudah berpulang. Nyawanya telah kembali kepada Allah, tetapi wajahmu, kasih sayangmu, nasihatmu, dan semua kebaikanmu akan selalu hidup di hati kami. Pa... kita rindu," imbuh Raffi Ahmad.
Dalam unggahan tersebut, Raffi juga mengungkapkan tekadnya sebagai anak lelaki pertama untuk menjalankan amanah sang ayah. Ia pun berkomitmen menjaga keluarga, merawat sang ibu, mendampingi adik-adiknya, serta menjaga nama baik keluarga yang telah diwariskan ayahnya.
"Sebagai anak lelaki pertama, aku hanya ingin menjalankan amanahmu. Menjaga keluarga, menjaga Mama, menjaga adik-adikku, dan menjaga nama baik yang telah Papa tinggalkan."
Raffi Ahmad berharap mendiang ayahnya bisa bangga melihat perjalanan hidup anak-anaknya. Ia akan terus berusaha menjaga kekompakan bersama kedua adiknya, Nisya Ahmad dan Syahnaz Sadiqah, sembari meneruskan perjuangan keluarga.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina