Jika Anda Selalu Dimintai Dukungan Orang Lain, Anda Mungkin Memiliki 7 Sifat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, ada tipe orang yang selalu menjadi tempat bersandar bagi orang lain yang sedang tertekan, butuh bantuan, atau merasa rapuh.

Mereka adalah orang-orang yang secara alami selalu siap memberikan dukungan. Mereka sering kali dicari untuk dimintai pendapat, didengarkan keluh kesahnya, atau dimintai bantuan nyata.

Jika Anda merasa bahwa teman, rekan kerja, atau bahkan orang asing sering datang kepada Anda untuk mencari ketenangan emosional, hal itu sebenarnya bukan kebetulan semata.

Menurut ilmu psikologi, ada karakteristik khusus yang membuat seseorang menjadi "magnet" bagi orang lain yang membutuhkan bantuan.

Melansir dari Geediting, berikut adalah 7 sifat yang kemungkinan besar Anda miliki jika Anda termasuk dalam kategori orang tersebut:

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1. Empati yang Tinggi

Sifat utama yang membuat seseorang mudah dimintai dukungan adalah empati. Anda bukan hanya memahami perasaan orang lain, tetapi juga ikut merasakannya.

Dalam psikologi, ini disebut emotional empathy, yaitu kemampuan untuk "merasakan" emosi orang lain seolah-olah itu adalah emosi Anda sendiri.