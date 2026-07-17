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Abdul Rahman
Jumat, 17 Juli 2026 | 17.26 WIB

Sinopsis A Little White Lie: Ocha Bangkit Usai Kena PHK, Surat Rahasia Masa Kecil Ternyata Bukan dari Bintang

Series A Little White Lie. (istimewa) - Image

Series A Little White Lie. (istimewa)

JawaPos.com - Series A Little White Lie menghadirkan kisah emosional tentang Ocha, perempuan muda berusia 23 tahun yang harus menghadapi berbagai ujian hidup sekaligus. Bukan hanya kehilangan pekerjaan akibat PHK, Ocha juga dipaksa berhadapan dengan masa lalu yang selama ini belum benar-benar selesai.

"Saya melihat Ocha sebagai perempuan yang kuat, tapi menyimpan banyak luka. Dia ingin terlihat baik-baik saja di depan semua orang, padahal hidupnya sedang hancur. Dari situ penonton akan melihat bagaimana satu kebohongan kecil bisa berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar,” ujar Calista Arum, pemeran Ocha, dalam jumpa pers di bilangan Thamrin, Jakarta, Kamis (16/7).

Sebagai salah satu murid paling berprestasi semasa SD, Ocha datang ke acara reuni yang digelar di Hotel Gala dengan perasaan campur aduk. Di balik senyumnya, ia menyimpan rasa minder karena melihat teman-teman lamanya kini telah memiliki karier dan kehidupan yang terlihat jauh lebih sukses dibanding dirinya.

Meski demikian, Ocha tetap memutuskan hadir karena memiliki tujuan yang sangat pribadi. Ia ingin menemukan sosok misterius yang selama bertahun-tahun mengirimkan surat-surat penyemangat saat dirinya kehilangan kedua orang tua akibat kecelakaan tragis di malam perpisahan sekolah dasar. Surat-surat itu menjadi alasan Ocha mampu bertahan melewati masa paling kelam dalam hidupnya.

Di reuni tersebut, Ocha kembali bertemu dengan Bintang, pria yang sejak lama ia kagumi. Ia juga bertemu Adit, pemilik Hotel Gala yang tengah berjuang menyelamatkan bisnis keluarganya dari krisis citra setelah hotel itu diterpa skandal viral.

Tak lama setelah reuni, kehidupan Ocha berubah ketika Bintang mengajaknya bekerja di perusahaan miliknya. Kesempatan itu menjadi jalan bagi Ocha untuk memulai hidup baru setelah kehilangan pekerjaan. Namun karena tidak ingin dikasihani, Ocha memilih menutupi kondisi keuangannya.

Keputusan tersebut menjadi awal dari "kebohongan kecil" yang kemudian berkembang semakin besar. Ocha mengaku membutuhkan ponsel keluaran terbaru sebagai syarat bekerja. Di saat yang sama, ia juga mengetahui Harlan, teman yang selama ini dikenal berasal dari keluarga kaya, ternyata diam-diam bekerja sebagai penjual daging di pasar. Mereka pun sepakat saling menjaga rahasia masing-masing.

Kemampuan Ocha dalam menyusun strategi branding perlahan membantu memperbaiki citra Adit dan Hotel Gala. Namun di balik keberhasilan itu, hubungan mereka justru semakin rumit. Ocha masih menyimpan perasaan kepada Bintang, sementara Adit diam-diam terus memperhatikannya.

Rahasia terbesar akhirnya terungkap ketika Ocha mengetahui bahwa penulis surat-surat misterius yang selama ini ia yakini berasal dari Bintang ternyata adalah Adit. Selama bertahun-tahun, Adit sengaja menyembunyikan identitasnya karena ingin Ocha tetap memiliki harapan dan semangat untuk menjalani hidup.

Editor: Abdul Rahman
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