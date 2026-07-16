Jalani Program Bayi Tabung Terakhir Kalinya Usai 4 Kali Gagal, Denny Sumargo Janji Hal Ini Jika Berhasil

JawaPos.com - Denny Sumargo bersama sang istri, Olivia Allan, akan kembali menjalani program bayi tabung untuk kelima kalinya setelah sempat 4 kali gagal sebelumnya.

Denny Sumargo menyebut, program kali ini menjadi usaha yang terakhir bagi dirinya bersama sang istri untuk mencoba mendapatkan anak kedua.

Di balik perjuangan tersebut, mantan pebasket tersebut mengungkapkan sebuah janji yang ingin diwujudkannya apabila program bayi tabung kali ini membuahkan hasil. Denny berjanji akan membantu pasangan lain yang tengah berjuang untuk mendapatkan momongan.

"Kalau kita berhasil kali ini, kita akan support orang lain yang memang dalam kondisi yang mau punya anak dari uang kita untuk bantu dia bisa mewujudkan mimpinya," ujar Denny Sumargo saat ditemui di bilangan Jakarta Barat.

Keputusan itu muncul karena Denny dan Olivia memahami betul betapa beratnya perjuangan menjalani program bayi tabung, baik secara emosional maupun finansial. Mereka telah melalui 4 kali kegagalan, namun tetap memilih bangkit dan mencoba kembali.

Denny Sumargo mengaku dirinya dan Olivia Allan sebenarnya sudah sangat bersyukur karena telah dikaruniai anak pertama. Ia menyadari masih banyak pasangan di luar sana yang bahkan belum merasakan kebahagiaan belum dikaruniai momongan sama sekali meski telah berjuang selama bertahun-tahun.

"Anak yang pertama aja susah dapatnya. Kayak pengin dikasih sesuatu yang harus nunggu dulu gitu. Tapi nggak apa-apa karena gini, banyak di luar sana yang pejuang dua garis lebih susah lagi dari gua," ungkapnya.

Menurut Denny Sumargo, pengalaman yang dia alami membuatnya lebih mudah memahami perjuangan pasangan yang masih menantikan kehadiran buah hati. Karena itu, ia berharap kisahnya bisa menjadi penyemangat bagi mereka yang sedang berjuang menjalani proses serupa.