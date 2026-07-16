Rayakan Ultah Perusahaan, Denny Sumargo Bagi-bagi Uang, Fun Run, hingga Festival Musik Bertabur Bintang

JawaPos.com - Perusahaan yang digawangi Denny Sumargo, Burger Bangor, merayakan ultah ketujuh dengan menggelar rangkaian acara mengusung tajuk The Magnificent 7 Years Journey of Bangor. Perayaan ini akan berlangsung pada bulan Agustus 2026 dan menghadirkan beragam kegiatan.

Mulai dari acara pembagian hadiah uang tunai, fun run, charity, hingga festival musik yang dimeriahkan sederet musisi kenamaan Tanah Air. Puncak perayaannya akan digelar melalui Bangor Fest Vol. 4 pada 8-9 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Co-Founder Burger Bangor, Denny Sumargo, mengatakan bahwa pihaknya ingin menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, Bangor Fest Vol. 4 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang untuk berkumpul bagi masyarakat dengan beragam aktivitas positif.

"Kami ingin Bangor Fest Vol. 4 menjadi pengalaman yang berkesan bagi seluruh pengunjung. Kami menghadirkan berbagai activity seru agar bisa memberikan pengalaman baru yang lebih meriah," ujar Denny Sumargo saat ditemui di bilangan Jakarta Barat, Rabu (15/7).

Melalui sejumlah rangkaian acara yang telah dipersiapkan, Denny Sumargo ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih banyak mengikuti kegiatan yang bermanfaat daripada menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak produktif.

"Daripada kalian sibuk gosip di sosial media, lebih baik ikut kegiatan atau aktivitas yang positif," kata Denny Sumargo.

Adapun sejumlah acara yang bakal digelar di momen ultah tahun ini di antaranya; Bangor Run Charity Fun Run Jakarta, Gebyar Hadiah Rp 77 juta, Lomba Semarak 17 Agustus Bangor Mencari Jawara, Kado dari Bangor, pemecahan Rekor MURI, peluncuran menu baru Jawara Series, hingga Bangor Fest Vol. 4.

Salah satu yang menarik adalah gelaran Bangor Run Charity Fun Run Jakarta yang akan diikuti lebih dari 5.000 peserta dengan kategori lari sejauh 7 kilometer. Tersedia pula Bangor Kids Run untuk kategori anak-anak. Denny Sumargo dalam kegiatan tersebut menggandeng Sandiaga Uno untuk ikut berlari bersama para peserta.