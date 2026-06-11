Denny Sumargo Bebaskan Anak Eksplorasi Dunia Sekitar Demi Kemandirian di Masa Depan

Denny Sumargo menerapkan pola asuh untuk putrinya, Gabriella Allan Sumargo. (Shafa Nadia/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pola asuh Denny Sumargo dan Olivia Allan mendapat pujian dari warganet. Alih-alih memanjakannya, putri semata wayang mereka, Gabriella Allan Sumargo justru dibebaskan untuk bereksplorasi hingga melakukan segala sesuatu sendiri.
Padahal, usia Biel belum genap berusia 2 tahun. “Karena Biel itu anak yang aktif, sekarang pun semakin tambah aktif. Ruang eksplorenya dia gede,” ucap Denny saat grand launching AceKid di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat.
Menurut dia, banyak dampak baik yang terjadi pada perkembangan Biel selama dibebaskan bermain di luar ruangan dan bersosialisasi. Ke mana pun mereka pergi, Denny dan Oliv tidak pernah membawa mainan khusus untuk Biel.
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Biel dibiarkan berinteraksi dengan siapa pun, melihat banyak hal baru di sekitarnya hingga berlarian selayaknya anak-anak. Mereka juga tidak memberikan momen screen time ketika sang anak sudah mulai bosan dengan suasana sekitar.
“Justru ini lah mainan dia, universe-nya dia bisa ketemu orang, berinteraksi, mingle. Nah, itu yang akhirnya mempercepat stimulasi perkembangan otaknya,” papar pemain film 5 cm itu.
Bahkan, Denny juga membiarkan putrinya untuk naik dan turun tangga sendiri alias tanpa dipegangi. Baik itu oleh dirinya maupun pengasuh Biel. Namun, dengan catatan tetap dalam pengawasan ketat di belakangnya.
Hal tersebut dilakukan demi membentuk kepribadian putrinya menjadi sosok yang berani dan mandiri. “Dari yang awalnya naik tangga merangkak. Kemarin dia nggak pegangan sama sekali. Saya deg-degan juga, tapi ternyata aman,” tutur Denny.
Hasilnya, Biel memiliki motorik yang bagus. Di usianya, Biel juga sudah bisa berkomunikasi dua arah. Sapaan dan pertanyaan dari orang lain, membuat bicara Biel menjadi lebih lancar. Selain itu, juga membentuk pola pikir Biel.
“Itu sangat membantu stimulasi perkembangan mental dan pikirannya. Biel sering dibegitukan (diajak main keluar rumah), jadi akhirnya dia lancar dalam berbicara, merespons, dan lain-lain. Bicaranya pun udah 2 arah,” jelas Denny.
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