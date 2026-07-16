7 Jenis Perawatan Diri Sederhana yang Dapat Bantu Tingkatkan Produktivitas

Ilustrasi individu yang produktif (Freepik)
JawaPos.com – Perawatan diri merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional agar tetap seimbang.
Dengan menerapkan kebiasaan sederhana secara konsisten, seseorang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.
Berikut 7 jenis perawatan diri sederhana yang dapat membantu meningkatkan produktifitas, seperti dilansir dari laman Daily Motivation.
1. Tidur yang Cukup
Tidur selama tujuh hingga delapan jam setiap hari membantu meningkatkan kreativitas, fokus, dan konsentrasi. Istirahat yang berkualitas juga membuat tubuh dan pikiran lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari.
2. Berolahraga secara Teratur
Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kebugaran serta rasa percaya diri. Kondisi tersebut turut mendukung produktivitas dan performa yang lebih baik dalam bekerja maupun belajar.
3. Meluangkan Waktu untuk Bersantai
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