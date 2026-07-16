Ji Sung, Ha Yun Kyung, Tunjukkan Chemistry di Balik Proses Syuting Drama The Apartment Job

JawaPos.com - Menjadi perbincangan hangat, drama Korea milik JTBC The Apartment Job telah merilis video pembuatan film terbaru.

Dikutip dari Soompi, Kamis (16/7), drama seru ini mengisahkan mantan bos Geng Oasis, Park Hae Kang (Ji Sung), yang mencalonkan diri sebagai presiden dewan penghuni kompleks apartemen.

Ia melakukan itu untuk mendapatkan dana cadangan tersembunyi kompleks tersebut, dalam prosesnya, ia akhirnya bergabung dengan penghuni lain untuk mengungkap korupsi.

Belakangan ini, video pembuatan film dirilis, suasana ramah dan saling mendukung di antara para pemeran saat mereka bekerja bersama di antara pengambilan gambar sangat terlihat.

Terlihat Ji Sung terlihat memberikan nasihat yang bijaksana kepada lawan mainnya, serta menjelaskan bagaimana membuat penampilan terasa lebih realistis.

Ia menunjukkan dedikasinya untuk membantu sesama aktor menunjukkan semangat kolaboratif di lokasi syuting.

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Kemudian sang aktor menyaksikan penampilan ucapan selamat pernikahan dari rekan-rekannya sambil tersenyum, memuji usaha mereka dan menikmati persiapan tulus mereka.

Keakraban yang hangat berlanjut saat Ji Sung dan Park Byung Eun memuji akting rekan mereka sebagai penjahat yang menyebalkan.

Di sisi lain, Ji Sung dan Ha Yun Kyung juga berbagi apresiasi mereka kepada aktor muda tersebut setelah syuting adegan bersama.