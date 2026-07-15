Anak-anak Ungkap Keinginan Terbesar Temon Sebelum Meninggal

Anak-anak komedian Temon. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Keinginan terbesar komedian Simson Rarameha Ngadang alias Temon semasa hidupnya ternyata bukan soal karier atau materi.
Menurut anak-anaknya, almarhum sangat berharap seluruh anaknya yang berjumlah 9 orang, bahkan mantan-mantan istrinya, bisa hidup rukun, berdampingan, dan tinggal bersama dalam satu rumah.
Namun, harapan tersebut tidak berhasil terwujud hingga komedian Temon meninggal dunia pada Minggu (12/7) pagi akibat mengalami serangan jantung.
Anak pertama Temon, Riko, mengungkapkan bahwa sang ayah sangat menginginkan seluruh keluarganya bisa tinggal bersama. Bagi Temon, kebersamaan keluarga menjadi impian yang paling dia dambakan.
"Papa pengennya kita kumpul aja sih semuanya, anak-anaknya, istri-istrinya, itu aja sih," kata Riko.
Hal senada juga disampaikan Rika, anak kedua Temon. Ia mengatakan ayahnya beberapa kali menyampaikan keinginan agar seluruh anggota keluarga dapat hidup berdampingan dalam suasana yang penuh kehangatan dan keakraban.
"Iya, beliau maunya seperti itu, maunya semuanya kumpul. Semua istrinya, semua anak-anaknya, semuanya kumpul tinggal dalam satu rumah. Pengennya bareng-bareng," ujar Rika.
Sayangnya, cita-cita tersebut belum sempat menjadi kenyataan. Hingga akhir hayatnya, Temon belum berhasil menyatukan seluruh anaknya dalam satu atap seperti yang selama ini dia impikan.
Keinginan itu memang tidak mudah untuk diwujudkan. Karena setelah perceraiannya dengan sejumlah istri, anak-anak Temon tinggal bersama ibunya masing-masing.
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