Komedian Temon Meninggal Mendadak, Anak Kedua: Papa Tidak Nunggu Aku

JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadang atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Temon menghadap Sang Khaliq untuk selama-lamanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Anak kedua Temon, Rika, mengaku sama sekali tidak menyangka sang ayahanda bakal meninggal dunia secara mendadak setelah mengalami serangan jantung.

Menurutnya, Temon tidak menunjukkan tanda-tanda akan berpulang dan tidak sempat meninggalkan pesan terakhir kepada dirinya ataupun kepada anak-anaknya.

Rika mengaku masih sulit menerima kenyataan bahwa sosok ayah yang selama ini dikenal ceria dan dekat dengan semua anggota keluarga kini telah tiada. Ia mengatakan hingga hari-hari terakhir, Temon menjalani aktivitas seperti biasa sehingga kabar kepergiannya menjadi pukulan sangat berat bagi keluarga.

"Kemarin nggak ada tanda apa-apa, nggak ninggalin pesan apa-apa, nggak nemuin aku, nggak nungguin aku juga," ujar Rika sangat sedih saat ditemui usai pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7).

Ada kenangan sederhana namun sangat diingat terkait momen kebersamaannya dengan almarhum. Rika mengungkapkan, Temon sempat meminta dirinya memotongkan kuku, belum lama ini.

"Sama aku, Papa terakhir kali minta dipotong kuku, padahal kukunya masih pendek. Memang kalau potong kuku Papa selalu sama aku mintanya," ungkap Rika.

Tak hanya itu, Rika juga mengenang kebiasaan Temon yang hampir setiap hari menyambanginya. Komedian yang dikenal menghibur masyarakat lewat sejumlah program televisi itu disebut memiliki sifat usil dan senang sekali bercanda, bahkan dengan anak-anaknya sendiri.