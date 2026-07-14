Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 14 Juli 2026 | 23.10 WIB

Komedian Temon Meninggal Mendadak, Anak Kedua: Papa Tidak Nunggu Aku

Anak-anak komedian Temon. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Anak-anak komedian Temon. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadang atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Temon menghadap Sang Khaliq untuk selama-lamanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Anak kedua Temon, Rika, mengaku sama sekali tidak menyangka sang ayahanda bakal meninggal dunia secara mendadak setelah mengalami serangan jantung.

Menurutnya, Temon tidak menunjukkan tanda-tanda akan berpulang dan tidak sempat meninggalkan pesan terakhir kepada dirinya ataupun kepada anak-anaknya.

Rika mengaku masih sulit menerima kenyataan bahwa sosok ayah yang selama ini dikenal ceria dan dekat dengan semua anggota keluarga kini telah tiada. Ia mengatakan hingga hari-hari terakhir, Temon menjalani aktivitas seperti biasa sehingga kabar kepergiannya menjadi pukulan sangat berat bagi keluarga.

"Kemarin nggak ada tanda apa-apa, nggak ninggalin pesan apa-apa, nggak nemuin aku, nggak nungguin aku juga," ujar Rika sangat sedih saat ditemui usai pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7).

Ada kenangan sederhana namun sangat diingat terkait momen kebersamaannya dengan almarhum. Rika mengungkapkan, Temon sempat meminta dirinya memotongkan kuku, belum lama ini.

"Sama aku, Papa terakhir kali minta dipotong kuku, padahal kukunya masih pendek. Memang kalau potong kuku Papa selalu sama aku mintanya," ungkap Rika.

Tak hanya itu, Rika juga mengenang kebiasaan Temon yang hampir setiap hari menyambanginya. Komedian yang dikenal menghibur masyarakat lewat sejumlah program televisi itu disebut memiliki sifat usil dan senang sekali bercanda, bahkan dengan anak-anaknya sendiri.

"Biasanya setiap hari nyamperin aku, suka jail aja dia. Kalau kita lagi tidur dibangunin bilang ini, itu, padahal dia cuma mau minta ditemani saja, mau diajak ngobrol," tutur Rika.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Fakta Menarik, Anak-anak Komedian Temon Namanya Berawalan Huruf R - Image
Entertainment

Fakta Menarik, Anak-anak Komedian Temon Namanya Berawalan Huruf R

Selasa, 14 Juli 2026 | 21.54 WIB

Daus Mini Tak Kuasa Membendung Tangis Kenang Komedian Temon - Image
Entertainment

Daus Mini Tak Kuasa Membendung Tangis Kenang Komedian Temon

Selasa, 14 Juli 2026 | 04.37 WIB

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu - Image
Entertainment

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Senin, 13 Juli 2026 | 23.49 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore