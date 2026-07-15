Jarwo Kwat Kenang Komedian Temon: Jago Main Gitar, Penghibur Para Pelawak

JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadang alias Temon yang meninggal dunia akibat mengalami serangan jantung pada Minggu (12/7) pagi meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Tanah Air.

Salah satu sahabat yang memiliki kenangan indah dengan almarhum adalah Jarwo Kwat. Menurutnya, almarhum Temon termasuk komedian berbakat sekaligus sosok yang selalu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya.

Jarwo Kwat mengungkapkan di balik kepiawaiannya melawak, Temon memiliki kemampuan bermusik yang sangat baik. "Dia main musiknya, main gitarnya luar biasa jago," kata Jarwo Kwat mengenang sang sahabat.

Bagi Jarwo Kwat, Temon bukan sekadar komedian yang bisa menghibur para penonton di atas panggung atau di layar kaca. Sosoknya juga menjadi sumber hiburan dan inspirasi bagi rekan sesama pelawak. Tingkah laku Temon yang spontan dan apa adanya kerap membuat rekan-rekannya selalu tertawa saat berinteraksi dengannya.

"Dia (Temon) itu penghibur para pelawak. Kalau kita pelawak menghibur masyarakat, dia bukan hanya menghibur masyarakat, dia juga menghibur para pelawak," ujar Jarwo.

Jarwo Kwat menilai, kehadiran Temon selalu membawa suasana hangat dalam sejumlah kesempatan. Candaan dan sikapnya yang alami membuat siapa pun merasa nyaman berada di dekatnya.

"Perilakunya itu bikin kita geli. Bukan geli yang gimana-gimana, menggemaskan gitu," tutur Jarwo.

Tak hanya dikenal sebagai sosok lucu, Temon juga diingat sebagai pribadi yang berhati lembut. Jarwo Kwat mengaku selama mengenal almarhum, tidak pernah melihat Temon meluapkan kemarahan kepada orang lain.