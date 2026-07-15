Sarwendah Siap All Out Pertahankan Hak Asuh Anak, Tapi Buka Peluang Damai dengan Ruben Onsu

JawaPos.com - Sarwendah menegaskan kesiapannya untuk memperjuangkan hak asuh anak di persidangan yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sarwendah bersama tim kuasa hukumnya kompak menyatakan akan berjuang secara maksimal demi memastikan masa depan, kesehatan mental, dan tumbuh kembang anak-anak tetap berjalan dengan baik dan menjadi prioritas utama.

"Dia serius dan akan all out buat dapat hak asuh anak," ujar Chris Sam Siwu selaku kuasa hukum Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/7).

Sarwendah sendiri menegaskan bahwa seluruh langkah hukum yang berjalan berangkat dari tekadnya sebagai seorang ibu. Ia ingin terus hadir ke dalam kehidupan anak-anaknya dan akan memberikan kasih sayang, cinta, dan kebahagiaan buat mereka.

"Saya akan berusaha yang terbaik untuk anak-anak saya. Dari awal saya bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya, memberikan kebahagiaan kepada anak-anak saya," kata Sarwendah.

Meski siap bertarung di meja hijau, Sarwendah tidak menutup kemungkinan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan Ruben. Chris Sam Siwu menjelaskan, kliennya tetap membuka peluang mediasi dengan Ruben Onsu apabila langkah tersebut dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi anak-anak mereka.

Menurut Chris, tujuan utama Sarwendah bukan sekadar memenangkan gugatan, melainkan memastikan proses hukum tidak berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak-anak.

"Kami sampaikan bahwa klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan secara kooperatif, transparan, dan penuh itikad baik," ungkapnya.