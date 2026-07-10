Ahn Bo Hyun Kembali Beraksi! SBS Rilis Poster Karakter Kece untuk 'Flex x Cop Musim 2'

ahn bo hyun dalam poster Flex x cop 2 (x @kdrama_menfess)

JawaPos.com – Antusiasme Penonton terhadap kelanjutan kisah detektif elit kembali membara.

Menurut laporan The Chosun, SBS, secara resmi merilis poster karakter terbaru untuk sekuel drama mereka yang sangat dinantikan, "Flex x Cop Musim 2".

Ahn Bo Hyun akan kembali memerankan karakter Jin Yi Soo—seorang pewaris konglomerat generasi ketiga yang menjadi detektif.

Ia dikenal kerap memanfaatkan kekayaan melimpah dan koneksi kuatnya layaknya kode curang ketika proses penyelidikan polisi menemui jalan buntu.

Tidak sendiri, musim kedua ini akan menyambut kehadiran aktris Jung Eun Chae yang bergabung sebagai Joo Hye Ra, seorang detektif veteran tangguh yang akan menjadi rekan baru dari Jin Yi Soo.

Poster karakter yang dirilis memperlihatkan perbedaan kontras yang mencolok namun menarik dari kedua tokoh utama, menggambarkan dinamika unik yang akan mereka bawakan.

Poster pertama menampilkan Jin Yi Soo yang berjiwa bebas, tampil sangat modis dan rapi dalam balutan setelan jas berwarna biru muda.

Menariknya, sang detektif kaya raya ini tampak memegang sepasang borgol emas yang berkilau, mengisyaratkan bagaimana ia akan kembali menggunakan "kekuatan uangnya" untuk memburu para kriminal.

Keterangan pada posternya memberikan bocoran menarik: "Detektif paling mencolok kembali beraksi."

Sementara itu, rekan barunya, Joo Hye Ra, memancarkan aura yang sangat berbeda. Sebagai detektif yang tegas dan berprinsip kuat, ia menatap tajam ke arah kamera sambil duduk di atas sepeda motornya.

Mengenakan jaket kulit hitam dan sarung tangan senada, Joo Hye Ra memancarkan aura mengintimidasi yang selaras dengan statusnya sebagai mantan anggota andalan unit kontra-terorisme kepolisian.

Jin Yi Soo dan Joo Hye Ra adalah dua sosok yang sangat bertolak belakang—mulai dari metode penyelidikan, latar belakang, hingga gaya penampilan—perbedaan ini dipastikan akan memicu chemistry kuat sekaligus interaksi jenaka yang menjadi daya tarik utama di musim baru.

Tim produksi "Flex x Cop 2" memberikan sedikit bocoran mengenai kerja keras kedua aktor utama tersebut.

"Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae sama-sama menyempurnakan karakter mereka dengan menambahkan sentuhan unik masing-masing," ujar perwakilan tim produksi. "Mohon nantikan kerja sama tim dan chemistry dari kedua karakter yang memiliki pesona sangat berbeda ini."

Bagi yang sudah tidak sabar menyaksikan aksi kolaborasi detektif chaebol dan detektif veteran ini, "Flex x Cop 2" dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 7 Agustus 2026.

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