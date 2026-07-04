Yoo Seung Ho Resmi Bergabung di Flex X Cop 2, Perankan Pewaris Chaebol Berbakat

Ilustrasi photo dari x @ilovekdramatwt
JawaPos.com - Setelah cukup lama tidak membintangi drama televisi, Yoo Seung Ho akan membuat penampilan spesial dalam drama SBS Flex X Cop 2, sebuah kabar yang langsung disambut antusias oleh para pencinta K-Drama.
Dalam musim terbaru ini, Yoo Seung Ho dipercaya memerankan Yoo Sung Won, putra bungsu dari keluarga konglomerat media yang dikenal sebagai seniman berbakat di bidang seni pahat.
Di balik citranya yang lembut dan penuh pesona, karakter tersebut diprediksi menyimpan peran penting yang akan membawa warna baru dalam alur cerita.
Yoo Sung Won diceritakan menjalin kedekatan dengan Jin Yi Soo (Ahn Bo Hyun) setelah keduanya bertemu dalam komunitas para pewaris chaebol generasi ketiga.
Hubungan mereka berkembang layaknya kakak dan adik, menghadirkan dinamika baru yang menarik untuk disaksikan di tengah berbagai kasus kriminal yang menjadi fokus utama drama.
Meski hanya tampil sebagai pemeran spesial, kehadiran Yoo Seung Ho diyakini tidak sekadar menjadi pelengkap.
Karakternya diperkirakan akan memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan Jin Yi Soo sekaligus menambah lapisan emosi dalam cerita.
Flex X Cop 2 kembali digarap oleh sutradara Kim Jae Hong dan penulis Kim Ba Da yang sukses menghidupkan musim pertamanya.
Ahn Bo Hyun akan kembali memerankan detektif sekaligus pewaris konglomerat Jin Yi Soo, sementara Jung Eun Chae bergabung sebagai partner baru yang akan menemaninya mengungkap berbagai kasus penuh misteri.
Musim kedua dijanjikan menghadirkan investigasi yang lebih menegangkan, aksi yang semakin spektakuler, serta hubungan antarkarakter yang lebih kompleks.
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