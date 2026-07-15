ENHYPEN Ramaikan San Diego Comic-Con 2026 dengan DARK MOON dan Penampilan Spesial

JawaPos.com – ENHYPEN siap curi perhatian di ajang San Diego Comic-Con 2026 dengan membawa semesta original mereka, DARK MOON, ke salah satu festival budaya pop terbesar di dunia.

Menurut laporan soompi, kehadiran grup asuhan BELIFT LAB tersebut menjadi langkah besar dalam memperluas popularitas kisah yang pertama kali hadir sebagai webtoon dan web novel pada 2022.

ENHYPEN akan terlibat dalam berbagai agenda spesial. Mulai dari diskusi panel berskala internasional, kunjungan ke booth resmi DARK MOON, hingga tampil dalam acara eksklusif yang telah disiapkan khusus bagi para penggemar.

Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah panel berjudul "Bite Me: Calling All Vampires."

Dalam sesi ini, ENHYPEN akan berbagi panggung dengan sutradara film Twilight, Catherine Hardwicke, serta Peter Facinelli dan Ashley Greene yang dikenal lewat peran mereka sebagai Carlisle Cullen dan Alice Cullen dalam saga Twilight.

Panel tersebut akan membahas perkembangan kisah vampir di berbagai media, mulai dari film, serial televisi, musik, webtoon, hingga animasi.

Pada 24 Juli, ENHYPEN juga akan menyapa penggemar melalui acara spesial "DARK MOON BLOOD NIGHT" yang digelar di House of Blues, kawasan Gaslamp Quarter, San Diego.

Dipandu oleh DJ sekaligus penyiar radio JoJo Wright, acara ini menghadirkan sesi bincang-bincang, penampilan live ENHYPEN, serta konsep dress code bertema vampir yang semakin menghidupkan atmosfer DARK MOON.

Para member juga dijadwalkan mengunjungi booth resmi DARK MOON di area Comic-Con.