Hyunsuk Anggota Boygrup CIX Main di Drama Study Group 2, Jadi Antagonis?

Hyunsuk CIX. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Menarik perhatian, Hyunsuk anggota grup Korea CIX akan menggali potensi aktingnya lebih dalam dengan bergabung di drama Study Group 2.
Dikutip dari laman Soompi, Rabu (15/7), memerankan karakter Ji Young Hyun di Study Group 2, kabarnya ia sudah mulai proses syuting.
Dalam webtoon aslinya, Ji Young Hyun berperan sebagai antagonis utama musim ini, yang menjadi perbincangan hangat.
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Keesokan harinya, TVING mengkonfirmasi berita tersebut, menyatakan, “Memang benar Hyunsuk akan muncul di Study Group 2, dan saat ini sedang syuting.”
Diambil dari webtoon populer dengan judul yang sama, drama Study Group memiliki genre komedi aksi sekolah menengah tentang Youn Ga Min (Hwang Minhyun).
Menariknya, ia adalah seorang siswa yang bermimpi unggul secara akademis tetapi hanya berbakat dalam berkelahi.
Namun ternyata, di sebuah SMA yang terkenal sebagai salah satu yang terburuk di dunia, ia membentuk kelompok belajar dan terjun ke dunia ujian masuk perguruan tinggi yang kejam.
Disukai karena ceritanya uniknya, drama ini menduduki peringkat 5 besar di lebih dari 140 wilayah di Viki, membuktikan kesuksesannya secara global.
Seperti yang diketahui, Hyunsuk memulai debutnya sebagai anggota CIX pada tahun 2019 sebelum memulai karier aktingnya pada tahun 2021.
Setelah baru-baru ini menandatangani kontrak dengan Management Run, ia telah memperluas potensi aktingnya.
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