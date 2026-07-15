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Leni Setya Wati
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.34 WIB

Bintang CIX Hyunsuk Dikonfirmasi Main di Study Group 2, Perankan Musuh Terbesar Youn Ga Min 

hyunsuk (x @hallyuforums)
hyunsuk (x @hallyuforums)
 
JawaPos.com – Hyunsuk, member CIX yang kini aktif sebagai aktor, bergabung dalam jajaran pemain Study Group 2.
 
Dikutip dari soompi, kabar tersebut dikonfirmasi TVING setelah sebelumnya beredar laporan bahwa sang idol telah memulai proses syuting untuk musim kedua drama aksi yang diadaptasi dari webtoon populer tersebut.
 
Hyunsuk akan memerankan karakter Ji Young Hyun, sosok antagonis utama yang menjadi lawan terberat para tokoh utama. Di versi webtoon, Ji Young Hyun dikenal sebagai karakter penuh ambisi dengan pengaruh besar yang diprediksi akan membawa konflik semakin intens sepanjang musim terbaru.
 
Pihak TVING membenarkan kehadiran Hyunsuk melalui pernyataan resmi. "Benar bahwa Hyunsuk akan tampil di Study Group 2. Saat ini ia sedang menjalani proses syuting," ungkap perwakilan produksi, sekaligus mengonfirmasi keterlibatan sang aktor dalam proyek tersebut.
 
Diadaptasi dari webtoon, Study Group menceritakan Youn Ga Min yang diperankan Hwang Minhyun, seorang siswa yang bercita-cita meraih prestasi akademik meski bakat terbesarnya justru terletak pada kemampuan bertarung.
 
Berlatar sekolah dengan reputasi buruk, ia membentuk kelompok belajar sambil menghadapi berbagai konflik demi mengejar impian masuk perguruan tinggi.
 
Musim pertamanya bahkan sukses menembus jajaran Top 5 di lebih dari 140 wilayah melalui Viki.
 
Hyunsuk memulai debut sebagai anggota CIX pada 2019 sebelum merambah dunia akting pada 2021.
 
Setelah bergabung dengan Management Run, ia terus memperluas kariernya di bidang akting dan juga tampil dalam drama tvN My Bias, My Boss, yang kembali mempertemukannya dengan lawan mainnya di Study Group 2, Cha Woo Min.
 
Dengan bergabungnya Hyunsuk sebagai antagonis utama, ekspektasi terhadap Study Group 2 pun semakin meningkat.
 
Banyak penggemar menantikan bagaimana transformasi sang idol menjadi karakter villain yang siap memberikan tantangan baru bagi Youn Ga Min dan kelompok belajarnya.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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