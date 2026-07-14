Fakta Menarik, Anak-anak Komedian Temon Namanya Berawalan Huruf R

Anak-anak komedian Temon. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadang alias Temon meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan teman-teman sesama pelawak. Temon meninggal dunia setelah sempat mengalami serangan jantung. Ia mengembuskan napas terakhir di usia 59 tahun pada Minggu (12/7).
Jenazah almarhum telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Senin (13/7). Keluarga, sahabat, dan sejumlah rekan artis turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal ramah dan penuh humor tersebut.
Di balik karier panjangnya di dunia hiburan, Temon juga dikenal sebagai kepala keluarga yang dekat dengan anak-anaknya. Semasa hidup, ia diketahui pernah menikah enam kali dan memiliki sembilan orang anak.
Ada satu fakta menarik yang belakangan menjadi perhatian. Mayoritas nama dari anak-anak Temon ternyata diawali dengan huruf R.
Putra sulungnya, Riko, mengungkapkan bahwa nama-nama anak memang dipilih secara langsung oleh sang ayah. Selain Riko, ada pula Rika, Rambu, dan Raja yang sama-sama menggunakan awalan huruf R. Penamaan dengan awalan huruf R menjadi ciri khas di keluarga Temon.
“Iya, ayah semua yang kasih nama. Mayoritas nama anak-anaknya memang berawalan huruf R,” ujar Riko saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7).
Riko mengenang, ayahnya termasuk sosok hangat dan tidak menjaga jarak dengan anak-anak. Menurut dia, Temon lebih sering menempatkan diri sebagai sahabat dibandingkan sebagai figur ayah yang kaku.
“Papa orang yang sangat baik, sama teman-temannya juga baik. Papa sudah kayak teman. Papa paling terbaik,” kata Riko.
Suasana rumah pun, kata Riko, nyaris tidak pernah sepi dari candaan. Temon dikenal gemar melontarkan guyonan dalam kehidupan sehari-hari bersama semua anggota keluarga.
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