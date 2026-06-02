Andhika Pratama Punya Dua Kepribadian, Begini Cerita Ussy Sulistiawaty

JawaPos.com - Andhika Pratama memiliki dua kepribadian kaitannya dengan urusan pekerjaan dan ranah pribadi saat berada di rumah. Dua pribadi Andhika di dua ranah tersebut ternyata sangat jauh berbeda atau bertolak belakang.

Saat berkaitan dengan urusan pekerjaan, Andhika Pratama bisa menjelma menjadi pribadi yang ceria dan mudah sekali berinteraksi atau berkomunikasi dengan lawan mainnya, sebagaimana terlihat di layar kaca. Namun saat menjadi diri sendiri di rumah, Andhika ternyata termasuk sosok sangat pendiam.

Hal itu diungkap Ussy Sulistiawaty saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan. Menurutnya, selama bertahun-tahun bersama, Ussy sudah mengenal dengan sangat baik kepribadian Andhika Pratama.

"Dia itu aslinya sangat pendiam. Dia kayak punya dua kepribadian berbeda. Aslinya, dia tidak seperti yang kalian lihat di TV," kata Ussy Sulistiawaty.

Karena sudah tahu sifat asli Andhika Pratama yang termasuk sosok pendiam, Ussy tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, Ussy berusaha memahami sekaligus mengerti sosok Andhika.

"Aku berusaha ngertiin aja bahwa dia memang punya dunia yang berbeda antara dunia pekerjaan dan dia sebagai pribadi," ungkapnya.

Menurut Ussy Sulistiawaty, Andhika bukan termasuk tipe laki-laki romantis seperti dalam cerita film-film. Dia menyebut, sang suami dinilainya sebagai pria romantis ketika menghargainya sebagai pasangan.

"Dengan dia menghargai aku sampai hari ini sebagai pasangan, itu satu bentuk romantis dari suami aku," katanya.