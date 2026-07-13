Istri hingga Anak-anak Menangis Saat Komedian Temon Dimakamkan di TPU Tanah Kusir

JawaPos.com - Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman komedian Simson Rarameha Ngadang atau Temon di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7). Keluarga, sahabat, hingga rekan sesama pelawak ikut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir.

Sebelum dimakamkan, keluarga lebih dahulu menggelar ibadah pelepasan secara Kristen di rumah duka. Setelah prosesi tersebut selesai, jenazah Temon kemudian diberangkatkan menuju TPU Tanah Kusir dan tiba sekitar pukul 12.15 WIB.

Setibanya di lokasi pemakaman, peti jenazah berwarna putih langsung diturunkan dari mobil jenazah dan dibawa menuju liang lahat. Suasana berlangsung khidmat ketika keluarga, kerabat, dan para pelayat memanjatkan doa-doa terakhir.

Lantunan lagu-lagu rohani turut mengiringi prosesi pemakaman hingga peti jenazah siap diturunkan ke liang lahat.

Momen paling mengharukan terjadi ketika Keenam Mae, istri Temon, menyampaikan pesan perpisahan di hadapan peti jenazah sang suami. Dengan suara bergetar dan air mata yang mengalir, ia mengucapkan salam perpisahan terakhir.

"Selamat jalan sayang. Nanti kita ketemu lagi. I Love you," kata Mae sambil menangis.

Tak hanya sang istri, anak-anak Temon juga tampak tak kuasa menahan kesedihan. Mereka menangis saat prosesi pemakaman berlangsung, terlebih ketika peti jenazah mulai diturunkan ke liang lahat. Mantan istri Temon juga terlihat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

Isak tangis keluarga pecah sepanjang prosesi pemakaman. Kepergian Temon meninggalkan duka mendalam bagi orang-orang terdekat yang mengenalnya sebagai sosok penyayang keluarga, pelindung, sekaligus pribadi yang selalu membawa keceriaan di tengah orang-orang di sekitarnya.