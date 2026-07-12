Kenang Komedian Temon, Cak Lontong: Bang Temon Orangnya Unik

JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadan atau lebih dikenal dengan nama panggilan Temon meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan para sahabat yang ditinggalkan.

Salah satu yang turut berduka, terkejut, dan merasa kehilangan atas kepergian Temon tadi pagi setelah diduga mengalami serangan jantung adalah sahabatnya komedian Cak Lontong.

Cak Lontong menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Temon. Menurutnya, dunia hiburan Indonesia kehilangan sosok komedian yang tidak hanya mampu menghibur di atas panggung, tapi juga selalu menghadirkan suasana ceria dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya turut berduka cita dan mengucapkan belasungkawa buat teman kami, Temon, yang sering kita kenal dengan Bang Temon. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi-Nya," kata Cak Lontong di rumah duka di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (12/7).

Bagi Cak Lontong, Temon merupakan pribadi dengan karakter unik. Candaan yang dilontarkan Temon tidak dibuat-buat karena sudah menjadi bagian dari kepribadiannya.

"Bang Temon itu orangnya unik. Dia lucu bukan hanya ketika di panggung, kesehariannya pun lucu. Kalau ketemu bercanda terus bawaannya," katanya.

Cak Lontong terkejut karena kabar meninggalnya Temon datang begitu mendadak. Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut tadi pagi. Sebelumnya, dia tidak pernah tahu sahabatnya itu memiliki riwayat penyakit tertentu.

"Saya sebenarnya tidak tahu beliau sakit apa. Cuma tadi dari cerita istrinya, tadi pagi ada gejala yang mengarah ke serangan jantung, karena sempat megang dada kirinya. Terus dibawa ke rumah sakit, tapi mungkin Tuhan berkehendak lain," tutur Cak Lontong.