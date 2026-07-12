Abdel Achrian Sangat Sedih dan Terpukul Usai Tahu Temon Meninggal

Abdel Achrian. (Istimewa)
JawaPos.com - Abdel Achrian selaku sahabat sangat sedih dan terpukul atas meninggalnya komedian Simson Rarameha Ngadang atau Temon pada hari ini, Minggu (12/7), akibat mengalami serangan jantung.
Kesedihannya bertambah mengingat Abdel Achrian tidak dapat memberikan penghormatan terakhir untuk Temon mengingat ia saat ini sedang berada di Amerika Serikat.
Meski tidak dapat hadir secara langsung ke rumah duka karena tengah berada di luar negeri, Abdel tetap menunjukkan rasa kehilangan yang begitu besar dengan meminta kakak-kakaknya untuk datang ke rumah duka mewakilinya.
"Abdel kebetulan lagi di luar negeri tidak bisa datang ke rumah duka. Jadinya diwakili sama kakak-kakaknya," ujar Jio Jimmy selaku sahabat di bilangan Jakarta Selatan.
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Kesedihan Abdel terlihat melalui percakapan di grup WhatsApp yang diisi para anggota PASKI. Menurut Jio Jimmy, Abdel salah satu orang yang paling terpukul saat menerima kabar duka Temon meninggal.
"Pas dapat kabar di grup, langsung ramai di grup PASKI ada Cing Abdel, di Radio SK juga ada. Ada emoticon nangis dari Abdel di grup WhatsApp. Dia sedih sekali," ungkpanya.
Abdel hanya bisa menyampaikan belasungkawa dan kesedihannya melalui pesan di grup WhatsApp karena tidak memungkinkan untuk pulang ke Indonesia.
Tak hanya menyampaikan kesedihan, Abdel juga berusaha mencari tahu terkait kronologi peristiwa Temon meninggal dunia. Menurut Jio, Abdel menghubungi untuk menanyakan kronologi kejadian setelah menerima kabar duka tersebut.
"Abdel nanya kronologinya gimana melalui telepon," tutur Jio.
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