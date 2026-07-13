Chuu Resmi Tinggalkan ATRP Setelah Tiga Tahun, Agensi Rilis Pernyataan

JawaPos.com – Ada kabar mengejutkan yang datang dari penyanyi solo Chuu. Dilansir dari soompi, setelah tiga tahun bernaung di bawah ATRP, penyanyi tersebut resmi mengakhiri kerja samanya dengan agensi. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh ATRP melalui pernyataan resmi pada 10 Juli 2026.

ATRP mengungkapkan bahwa kontrak eksklusif Chuu telah berakhir pada hari yang sama. Keputusan tersebut diambil setelah kedua belah pihak melakukan diskusi panjang mengenai arah karier sang artis di masa depan dan sepakat untuk mengakhiri kerja sama secara baik-baik.

ATRP juga menegaskan bahwa perpisahan ini tidak diwarnai konflik. Sebaliknya, baik Chuu maupun ATRP memilih untuk saling memberikan dukungan atas langkah baru yang akan ditempuh masing-masing. Sikap profesional tersebut pun mendapat respons positif dari para penggemar.

ATRP menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini terus memberikan cinta dan dukungan kepada Chuu. Agensi berharap publik tetap memberikan perhatian serta semangat kepada sang penyanyi dalam perjalanan kariernya setelah meninggalkan naungan perusahaan.

Dibawah naungan ATRP, Chuu aktif mengembangkan kariernya sebagai penyanyi solo sekaligus tampil di berbagai program hiburan. Kiprahnya berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu idola yang memiliki pesona ceria dan kemampuan menghibur yang khas.

Hingga saat ini, Chuu belum mengumumkan agensi baru maupun rencana aktivitas berikutnya. Meski demikian, kabar perpisahan ini justru membuat banyak penggemar semakin penasaran sekaligus menantikan langkah baru yang akan diambilnya di industri hiburan Korea.