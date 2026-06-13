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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 13 Juni 2026 | 20.52 WIB

K-pop Catat Sejarah Baru saat Penyanyi Korea Menghiasi Pembukaan dan Penutupan Piala Dunia 2026

BTS, LISA dan EJAE (Instagram @bighit.official, @lalalalisa_m dan @ejae_k) - Image

BTS, LISA dan EJAE (Instagram @bighit.official, @lalalalisa_m dan @ejae_k)

JawaPos.com - Gelombang musik Korea Selatan atau K-pop kembali menunjukkan pengaruh globalnya melalui panggung Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman The Chosun Daily pada Sabtu (13/6), ajang sepak bola terbesar dunia tersebut menghadirkan sejumlah bintang K-pop dalam rangkaian acara pembukaan hingga penutupan turnamen.

Kehadiran para musisi Korea menjadi bukti semakin luasnya popularitas budaya Korea di berbagai belahan dunia.

Penyanyi Korea-Amerika EJAE menjadi salah satu bintang yang membuka kemeriahan Piala Dunia 2026. Ia membawakan lagu tema resmi berjudul DNA bersama penyanyi tenor dunia Andrea Bocelli dalam upacara pembukaan di Stadion Azteca, Mexico City.

Penampilan itu memadukan unsur musik klasik, elektronik, dan hip-hop dengan lirik berbahasa Korea yang ditulis oleh EJAE.

Kehadiran EJAE semakin memperkuat hubungan antara K-pop dan panggung internasional setelah sebelumnya terlibat dalam berbagai proyek musik besar. Ia dikenal sebagai penulis lagu untuk sejumlah grup K-pop ternama serta berkontribusi dalam lagu tema serial Netflix KPop Demon Hunters.

Prestasi tersebut membuat namanya semakin dikenal hingga akhirnya dipercaya membuka salah satu acara olahraga terbesar di dunia.

Tidak hanya membuka turnamen, K-pop juga hadir dalam rangkaian penutupan Piala Dunia 2026 melalui penampilan BTS pada pertandingan final di New Jersey.

Selain itu, anggota BLACKPINK, Lisa, turut tampil dalam acara perayaan pertandingan pembukaan Amerika Serikat bersama sejumlah penyanyi internasional. Penampilan tersebut semakin menegaskan posisi K-pop sebagai bagian dari hiburan global.

Keterlibatan EJAE, Lisa, dan BTS dalam Piala Dunia 2026 menjadi catatan penting bagi perkembangan industri musik Korea Selatan. Dari awal hingga akhir turnamen, K-pop berhasil menghiasi festival olahraga dunia dengan membawa identitas budaya Korea ke hadapan jutaan penonton.

Editor: Candra Mega Sari
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